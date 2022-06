Andreas Flourentzou Symeou

(from Lapathos, Ammochostou)

13.10.1933 – 25.05.2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father, grandfather, and great-grandfather Andreas Flourentzou Symeou on 25th May 2022 in Cyprus, at the age of 88. He leaves behind his devoted wife Eleni and two children Florentzos and Maria, daughter-in-law Helen and son-in-law George, his grandchildren Sophie, Andreas, Andrew, Eleni and Charlotte, his great grandchildren Paul, Flora, Elianna, George and Lucy. Andreas was a warm-hearted and loving man who cherished his family and was equally much loved and respected by them and all his many friends. He retired to Cyprus with his wife Nitsa where he lived for many happy years in the Cyprus sunshine, frequently returning to London for visits. The funeral was held in Cyprus soon after his passing. The 40day memorial will be held at The Church of the Archangel Michael in Oroklini, Cyprus on Sunday 3rd July 2022. He will be greatly missed and leaves many lasting memories. Rest in eternal peace.

Ανδρέας Φλουρέντζου Συμεού

(από Λάπαθος Αμμοχώστου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Ανδρέα Φλουρέντζου Συμεού στις 25 Μαΐου 2022 στην Κύπρο, σε ηλικία 88 ετών.

Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη σύζυγo του Ελένη, δύο παιδιά Φλωρέντζο και Μαρία, νύφη Ελένη και γαμπρό Γιώργο, εγγόνια Σόφη, Ανδρέα, Άντρο, Ελένη και Σάρλοτ, δισέγγονα Πόλι, Φλώρα, Ηλιάννα, Γιώργο και Λούσι. Ο Ανδρέας ήταν ένας εγκάρδιος και στοργικός άνθρωπος που αγαπούσε την οικογένεια του και ήταν εξίσου αγαπητός και σεβαστός τόσο από αυτούς όσο και από τους φίλους του. Αποσύρθηκε στην Κύπρο με τη σύζυγο του Νίτσα όπου έζησε ευτυχισμένα χρόνια στον κυπριακό ήλιο, επιστρέφοντας συχνά στο Λονδίνο για επισκέψεις. Η κηδεία τελέστηκε στην Κύπρο αμέσως μετά τον θάνατο του. Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου

Μιχαήλ στην Ορόκλινη της Κύπρου την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022. Θα λείψει πολύ και μας αφήνει με πολλές αναμνήσεις.

Αναπαύσου εν ειρήνη

Parikiaki extend their condolences to the family