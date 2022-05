Prokopis Charalambous

(from Cyprus, Famagusta)

08.07.1948 – 11.05.2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Prokopis Charalambous, on Wednesday 11th May 2022, at the age of 73. He leaves behind, children Barry, Dina, Ellie and siblings Elefteria, Vasso and Nico.

A service will be held in North London for family and close friends.

The funeral will take place in Cyprus on the 1st of June at Agios Athanasiou, Sfalagiotisa, Limassol.

He will truly be missed by his family and friends

Προκόπης Χαραλάμπους

(από Κύπρο, Αμμόχωστος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Προκόπη Χαραλάμπους,

την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, σε ηλικία 73 ετών.

Αφήνει πίσω του τα παιδιά Μπάρι, Ντίνα, Έλλη

και τα αδέρφια Ελευτερία, Βάσω και Νίκο.

Η μια λειτουργία θα τελεσθεί στο Βόρειο Λονδίνο

μόνο για την οικογένεια και τους στενούς φίλους.

Η κηδεία θα γίνει στην Κύπρο την 1η Ιουνίου 2022, στον Άγιο Αθανασίου Σφαλαγγιώτισσας Λεμεσού. Θα λείψει πραγματικά πολύ από την οικογένεια και τους φίλους του

Parikiaki extends their condolences to the family