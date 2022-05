Maria Vanezi Sigoura

(from Rizokarpaso, Famagusta)

It is with deep sadness that we announce the passing of our mother, Maria Vanezi Sigoura on Monday 9th May 2022. This has come at a short time after losing our father Charalambos Ioannou Sigoura on 13th April 2022. She leaves behind her children, John, Akis, Helen and Stella, son-in-law Rob and daughter-in-law Stav.

Her grandchildren Chrystiana, Georgina, Illeana, Mario, and Marco, sisters Stavroulla, Eleni, Androulla and Demetra and their families.

Maria was a kind-hearted and loving wife, mother and yiayia who worked hard to ensure a happy and comfortable life for her family, and she always enjoyed

entertaining family and friends with her amazing cooking and welcoming personality. She struggled for several years with Alzheimer’s and although we lost the essence

of her personality, she always remained happy and had an infectious laugh and smile, the memory of this will stay with us forever. She will be dearly missed by her family. The funeral service will be held on Monday 23rd May at 12.30 at the 12 Apostles Church, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG.

The burial will be at 2pm at the Hatfield Lawn Cemetery, Southway, Hatfield, AL10 8HS followed by a get-together at her daughters’ home 23 Chilterns, Hatfield, AL10 8JU. In honour of her life please can you send flowers to the Funeral Directors Demetriou & English, 131-133 Middleton Road, London N22 8NG. There will also be a collection box for Alzheimer’s Society at the church or you can make a donation through the following link www.justgiving.com/Helen-Sigoura1

Μαρία Βανέζη Σιγούρα

(από Ριζοκάρπασο Αμμοχώστου)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της μητέρας μας, Μαρίας Βανέζη Σιγούρα

τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022. Λίγο καιρό μετά την απώλεια του πατέρα μας Χαράλαμπου Ιωάννου Σιγούρα στις 13 Απριλίου 2022. Αφήνει πίσω τα παιδιά της,

Γιάννη, Άκη, Έλενα και Στέλλα, γαμπρό Ρομπ και νύφη Σταβ. Τα εγγόνια της Χριστιάνα, Γεωργίνα, Ηλιένα, Μάριο και Μαρκο, τις αδερφές της Σταυρούλλα, Ελένη, Ανδρούλλα

και Δήμητρα και τις οικογένειές τους. Η Μαρία ήταν μια καλόκαρδη και στοργική σύζυγος, μητέρα και γιαγιά που εργάστηκε σκληρά για να εξασφαλίσει μια ευτυχισμένη και άνετη ζωή για την οικογένειά της και πάντα της άρεσε να διασκεδάζει την οικογένεια και τους φίλους της με την εκπληκτική μαγειρική και την φιλόξενη προσωπικότητά της.

Πάλεψε για αρκετά χρόνια με το Αλτσχάιμερ και παρόλο που χάσαμε την ουσία της προσωπικότητάς της, παρέμενε πάντα χαρούμενη και είχε ένα μεταδοτικό γέλιο

και χαμόγελο, η ανάμνηση αυτού θα μείνει μαζί μας για πάντα. Θα λείψει πολύ στην οικογένειά της. Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 23 Μαΐου στις 12.30μμ στην εκκλησία των 12 Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG, και η ταφή θα γίνει στις 14:00μμ στο Hatfield Lawn Cemetery, Southway, Hatfield, AL10 8HS και θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο σπίτι των κοριτσιών της 23 Chilterns, Hatfield, AL10 8JU. Προς τιμήν της, μπορείτε να στείλετε λουλούδια στα γραφεία κηδειών του

Demetriou & English, 131-133 Middleton Road, London N22 8NG. Θα υπάρχει επίσης ένα κουτί συλλογής για το Alzheimer’s Society στην εκκλησία ή μπορείτε να κάνετε μια δωρεά μέσω του παρακάτω συνδέσμου www.justgiving.com/Helen-Sigoura1

Parikiaki extends their condolences to the family