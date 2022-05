Demetris Christou

(from Liopetri, Cyprus)

24th November 1936 – 30th April 2022

It is with deepest sadness and the heaviest of hearts that we announce the death of our beloved Husband, Father, Grandfather & Great Grandfather, Demetris Christou who passed away on Saturday 30th April 2022, aged 85. He leaves behind his loving wife Orthodoxia Christou, his 3 children Andrew, Elene & Christos along with their partners, his 9 Grandchildren Christalla, Orthodoxia, Demetri, Angelina, Lena, Dia, Demetri, Lianna & Johnny, his 7 great grandchildren, as well as many relatives and friends. Demetri was born in Liopetri, Cyprus and came to England in 1959 with his wife. He spent years going back and fourth to his village where he loved to maintain his farms and crops. Demetri spent most of his time working day and night in the fish shop to provide for his family. He was a proud, strong and hardworking man who had a great sense of humour and was the life and soul of a party. He centred his life around his loving family, making sure he supported them all. He will be deeply missed by many. The funeral will take place at the Greek Orthodox Church, St Mary’s Church 21 Trinity Rd, London N22 8LB on Thursday 19th May 2022 at 1pm followed by the burial at Southgate Cemetery, Brunwick park Rd N11 1EZ. Following the burial, we would like to invite everyone back to St Barnabes Church hall, Finsbury Rd London N22 8PA for the kerasma in his memory. If people would like to donate to the Dementia UK charity, a box will be available for collections on the day.

Δημήτρης Χρήστου

(από το Λιοπέτρι Κύπρου)

Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού & προπάππου, Δημήτρη Χρήστου ο οποίος απεβίωσε το Σάββατο 30 Απριλίου 2022, σε ηλικία 85 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Ορθοδοξία Χρήστου, τα 3 του παιδιά Ανδρέα, Ελένη και Χρήστο μαζί με τους συντρόφους τους, τα 9 εγγόνια του Χριστάλλα, Ορθοδοξία, Δημήτρη, Αγγελίνα, Λένα, Ντία, Δημήτρη, Λιάννα & Τζόνι, τα 7 δισέγγονά του, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. Ο Δημήτρης ήρθε στην Αγγλία το 1959 με τη σύζυγό του. Πέρασε χρόνια πηγαινερχόμενος στο χωριό του, όπου του άρεσε να διατηρεί τα αγροκτήματα και τις καλλιέργειές του. Ο Δημήτρης περνούσε τον περισσότερο χρόνο του δουλεύοντας μέρα και νύχτα στο ιχθυοπωλείο για να συντηρεί την οικογένειά του. Ήταν ένας περήφανος, δυνατός και εργατικός άνθρωπος που είχε μεγάλη αίσθηση του χιούμορ και ήταν η ζωή και η ψυχή της παρέας. Επικέντρωσε τη ζωή του γύρω από την αγαπημένη του οικογένεια, φροντίζοντας να τους υποστηρίξει όλους. Θα λείψει πολύ σε πολλούς. Η κηδεία θα τελεσθείι στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Rd, London N22 8LB την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 στις 13:00μμ και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Southgate, Brunwick park Rd N11 1EZ. Μετά την ταφή, θα θέλαμε να προσκαλέσουμε όλους πίσω στην αίθουσα της εκκλησίας St Barnabes, Finsbury Rd London N22 8PA για το κέρασμα στη μνήμη του. Οποίοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν δωρεές στη φιλανθρωπική οργάνωση Dementia UK, ένα κουτί δωρεών θα είναι διαθέσιμο την ημέρα της κηδείας.

Parikiaki extend their condolences to the family