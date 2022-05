Costas Michael (Tsiaoukas)

(from Kaimakli, Nicosia, Cyprus)

20.03.1940 – 11.05.2022

It is with great sadness that we announce the passing of Costas Michael (Tsiaoukas),

on Wednesday 11th May 2022, at the age of 82. He leaves behind his devoted wife Voula, sons Michael and Chris, daughters’-in-law Maria and Ioanna, granddaughter Elena and husband Costas, grandchildren Nicolas, Olivia, Costas and Niki, great grandchildren Niki, Eva and Emilia, son-in-law Gabs, mother-in-law Theano, brother Sofoklis and wife Mary, many other friends and relatives. He was an amazing husband, father, grandfather, brother and friend. A hardworking man, well known for his kindness, generosity and love for his family. He will be greatly missed by all who knew him. The funeral will take place on Wednesday 1st June 2022, at the Greek Orthodox Church St Mary’s, Trinity Rd, Wood Green N22 8LB, at 11.30am, and the burial at Edmonton Cemetery London N9 9HP, at 13.30pm.

The wake will also take place at the Cemetery.

Κώστας Μιχαήλ (Tsiaoukas)

(από το Καϊμακλί, Λευκωσία, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Κώστα Μιχαήλ (Tsiaoukas), την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, σε ηλικία 82 ετών. Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη σύζυγό του Βούλα, τους γιους Μιχάλη και Χρηστάκης, νύφες Μαρία και Ιωάννα, εγγονή Έλενα και σύζυγος Κώστας, τα εγγόνια Νικόλας, Ολίβια, Κώστας και Νίκη, τα δισέγγονα Νίκη, Εύα και Αιμίλια, γαμπρός Γαβρίλης, πεθερά Θεανώ, αδελφός Σοφοκλής και σύζυγος Μαίρη, συγγενείς και φίλοι.

Ήταν ένας καταπληκτικός σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδελφός και φίλος.

Ένας εργατικός άνθρωπος, γνωστός για την καλοσύνη, τη γενναιοδωρία και την αγάπη του για την οικογένειά του. Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι τον γνώρισαν. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, στην εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Rd, Wood Green N22 8LB,

στις 11.30πμ, και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton Cemetery London N9 9HP, στις 13.30μ.μ. Η αφύπνιση θα γίνει στο κοιμητήριο.

Parikiaki extends their condolences to the family