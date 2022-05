Andronicos Iacovou

(From Ayios Nikolaos Lefkonikou)

17.09.1943 – 24.05.2022

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the passing of Andronicos Iacovou, on Tuesday 24th May 2022. He leaves behind wife Ellada Iacovou, two children Niki Louca &

Iacovos Iacovou, son-in-law: Luke Louca, daughter-in-law: Ellyn Iacovou, three granddaughters: Elaine, Andrea & Selene. The funeral will take place on Wednesday 8th June, at 10am, at the Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross & St. Michael, Golders Green, followed by the burial and wake at New Southgate Cemetery. There will be a donation box at the church. Our father Andronicos will always be remembered as a proud, kind, and hardworking man who loved nothing more than having his family around him and seeing them happy. Although he was a man of few words, his warm presence was felt by all who knew him. He will be greatly missed by his friends and family.

Ανδρόνικος Ιακώβου

(Από τον Άγιος Νικόλαος Λευκονοίκου)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ανδρόνικου Ιακώβου, την Τρίτη 24 Μαΐου 2022. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ελλάδα Ιακώβου, δυο παιδιά Νίκη Λουκά & Ιάκωβο Ιακώβου, γαμπρός Λούκας Λουκά, νύφη Έλλην Ιακώβου, τρεις εγγονές Ελένη, Άντρεα & Σελήνη. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 8 Ιουνίου στις 10 π.μ. στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green και θα ακολουθήσει η ταφή και η παρηγοριά στο κοιμητήριο του New Southgate. Στην εκκλησία θα υπάρχει ένα κουτί εισφορών. Τον πατέρα μας Ανδρόνικο θα τον θυμόμαστε πάντως έναν περήφανο, ευγενικό και εργατικό άνθρωπο που δεν αγαπούσε τίποτα περισσότερο από το να έχει την οικογένειά του κοντά του και να τους βλέπει ευτυχισμένους. Αν και ήταν άνθρωπος με λίγα λόγια, τη ζεστή παρουσία του την ένιωσαν όλοι όσοι τον γνώριζαν.Θα λείψει πολύ στους φίλους και στην οικογένειά του.