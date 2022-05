Andreas ‘Andriko’ Hambi Georghoudis

(from Ayios Theothoros, Karpasias, Famagusta )

21-07-1934 – 13-05-2022

It is with sadness we announce the passing of our beloved father, grandfather & great grandfather who passed away at North Middlesex Hospital on Friday 13th May 2022, aged 87. A loving and caring family man, he leaves behind his son Pambos Philip Georghoudis, daughter-in-law Lenka, grandchildren James, Amie, Abbie, Paige, Jade and great grand-daughter Mila Rose. Andreas lost his beloved wife Daphne recently in November 2021 and his son Jason back in 1987. The funeral will take place on Tuesday 7th June 2022, at Panayias (St. Marys) Church, Trinity Rd, London N22 8LB, and burial at Southgate Cemetery and Crematorium, Brunswick Park Rd. N11 1JJ. The Wake will be at Ye Olde Cheery Tree, The Green, Southgate N14 6EN (for the Kerasma in his memory) A donation box for the NSPCC charity will be available. Flowers to be sent to Andreas Georghoudis C/O Demetriou & English Funeral Directors Ltd 131-133 Myddleton Rd, London N22 8NG. Any flowers must arrive

before 17:00 on Monday 6th June.

Ανδρέας ‘Ανδρικό’ Χαμπή Γεωργούδης

(από Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας Αμμοχώστου)

Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού

και προπάππου ο οποίος απεβίωσε στο North Middlesex Hospital την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 σε ηλικία 87 ετών. Ένας τρυφερός και στοργικός οικογενειάρχης, αφήνει πίσω του τον γιο του Πάμπο Φίλιππο Γεωργούδης, τη νύφη Λένκα, τα εγγόνια Τζέιμς, Έιμι, Άμπι, Πέιτζ, Τζέιντ και την μεγάλη εγγονή Μίλα Ρόουζ. Ο Ανδρέας έχασε την αγαπημένη του σύζυγο Δάφνη πρόσφατα τον Νοέμβριο του 2021 και τον γιο του Τζέισον το 1987. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 στην εκκλησία Παναγίας (St. Marys), Trinity Rd, London N22 8LB και στη συνέχεια η ταφή στο κοιμητήριο του Southgate and Crematorium, Brunswick park Rd. N11 1JJ. Η αφύπνηση θα είναι στο Ye Olde Cheery Tree, The Green, Southgate N14 6EN (για το κέρασμα στη μνήμη του)

Ένα κουτί δωρεών για τη φιλανθρωπική οργάνωση NSPCC θα είναι διαθέσιμο Τα λουλούδια στο όνομα του Andreas Georghoudis να σταλθούν C/O Demetriou & English Funeral Directors Ltd 131-133 Myddleton Rd, London N22 8NG. Τα λουλούδια να σταλθούν πριν τις 17:00 τη Δευτέρα 6 Ιουνίου.

Parikiaki extends their condolences to the family