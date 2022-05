Adonis Kashioulis

(from Paphos, Cyprus)

06.10.1958 – 26.04.2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Husband and Father, Adonis Kashioulis, on Tuesday 24th April 2022, at the age of 63. His whole life was dedicated to his family – his wife Maria, his three wonderful children whom he cherished: Michael, Irene & Neophitos, mother-in-law & father-in-law Irene & Hercules and his son-in-law Dimitris. He leaves behind a huge hole in our hearts and will never be forgotten. The funeral will take place on Tuesday 24th May 2022 at 12pm at the St. Demetrios Church, Logan Road, Edmonton, N9 0LP. The Cemetery Service will be at 2pm at the Old Southgate Cemetery, Waterfall Road, N14 7JZ. We are only receiving flowers from the immediate family. A donation box will be at the church for those who would like to contribute to the following charities: ‘Make a Wish Foundation’ & ‘St. Raphael’s Church’, who have supported the family greatly.

Αντώνης Κασιούλης

(από την Πάφο Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα, Αντώνη Κασιούλη, την Τρίτη 24 Απριλίου 2022, σε ηλικία 63 ετών. Όλη του η ζωή ήταν αφιερωμένη στην οικογένειά του – τη σύζυγό του Μαρία, τα τρία υπέροχα παιδιά του που αγαπούσε τον Μιχαήλ, την Ειρήνη & τον Νεόφυτο, πεθερά & πεθερό Ειρήνη & Ηρακλή και τον γαμπρό του Δημήτρη. Αφήνει πίσω του ένα τεράστιο κενό στις καρδιές μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 στις 12 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan Road, Edmonton, N9 0LP και η ταφή θα γίνει στις 14:00μμ, στο κοιμητήριο του Old Southgate Cemetery, Waterfall Road, N14 7JZ. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα μόνο από την οικογένεια. Ένα κουτί δωρεών θα υπάρχει στην εκκλησία για όσους θα ήθελαν να συνεισφέρουν στις ακόλουθες φιλανθρωπικές οργανώσεις: ‘Make a Wish Foundation’ & ‘St. Raphael’s Church», οι οποίοι στήριξαν πολύ την οικογένεια.

Parikiaki extend their condolences to the family