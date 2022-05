On behalf of his family, they like to inform you of the passing of their beloved father/Grandfather. Always smiling, always laughing, always giving, a man with big heart. He will be dearly missed.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ετών 90

από Κλήρου, Κύπρος

που απεβίωσε στις 5 Μαϊου 2022

Με μεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο του πολυαγαπημένου µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα και παππού.

Τρισάγιο θα ψαλεί την Δευτέρα 9 Μαϊου 2022 και ώρα 6.30μμ στο Divinity Funerals Chapel, 206 William Street, Earlwood.

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 10 Μαϊου 2022 και ώρα 11.30pm στον Ιερό Ναό, St Stephanos Greek Orthodox Church, 650 New Canterbury Road, Hurlstone Park δε σορός του θα ενταφιασθεί στο κοιμητήριο του Rookwood.

Οι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Αγγελική, η θυγατέρα Άννα και ο σύζυγός της Αντώνης, ο υιός Κωνσταντίνος και η σύζυγός του Μαργαρίτα, ο υιός Παναγιώτης και η σύζυγός του Μαριέλα, τα εγγόνια Νίκολα, Χρίστα, Ζωή, Αγγελική, Ιάκωβος Σιένα-Σοφία, Παλόμα, και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Αυστραλία και στο εξωτερικό.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ από το Strathfield Golf Club, 52 Weeroona Rd, Strathfield.

Link and details below, livestream available on the link.

