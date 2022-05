Sofokli Petri

(from Achna Fanagusta)

Our family announce with immense sorrow the death of our legendary Papou Sofokli Petri. The most amazing husband, father grandfather & great grandfather there ever was. He came to England in 1960 owned a fish and chip shop then worked for his son in law as a builder. The most selfless man there ever was leaving an unforgettable unmatchable legacy.

Sofokli was the devoted husband to recently bereaved Andriana, the beloved mother to Kyriaki, Helen, Maria and his son Kyricos;

son-in-law’s George, Chris, Simios and daughter in law Kim; the adored papou to Anthea & Andreas, Sof & Emily, Andrea & Stephen, Xpisto, Maria, Nick, Kayne & of 8 great grandchildren which brought him so much joy. Our father’s funeral will take place 11am Friday 27th May at their special church St John the Baptist Church Wightman Road N8 OLY. The burial will take place at New Southgate Cemetery N21 1QA 1pm. The wake to honour his life will be at the cemetery. In loving memory of

our beloved father, your presence, flowers or donations are welcome.Your absence is painful, but you are together again and forever more.

Σοφοκλή Πετρή

(από Αχνα Αμμοχωστος)

Η οικογένεια μας αναακοινώνη με μεγάλη θλίψη τον θάνατο του θρυλικού μας Παππού Σοφοκλή Πετρή. Ο πιο εκπληκτικός σύζυγος, πατέρας,

παππούς και προπάππους που υπήρξε ποτέ. Ήρθε στην Αγγλία το 1960 και ήταν ιδιοκτήτης μαγαζιού fish & chip, οπωροπωλείου και στη συνέχεια εργάστηκε

για τον γαμπρό του ως οικοδόμος. Ο πιο ανιδιοτελής άνθρωπος που υπήρξε ποτέ αφήνει μια αξέχαστη, απαράμιλλη κληρονομιά. Ο Σοφοκλής ήταν ο αφοσιωμένος σύζυγος της πρόσφατα αδικοχαμένης Ανδριάνας, αγαπημένης μητέρας της Κυριακής, της Ελένης, της Μαρίας και του γιου του Κύρικου, γαμπρός του Γιώργου, Χρήστακις, Σήμιος και νύφη Κιμ, λατρεμένος παππούς για την Αθηνά & Αντρέα, Σοφοκλή & Έμιλι, ‘Ανδρεα & Στέφανο, Χρήστο, Μαρία, Νικ, Kayne και για τα 8 δισέγγονα που του έφερναν τόση χαρά.

Η κηδεία του πατέρα μας θα γίνει στις 11π.μ. την Παρασκευή 27 Μαΐου στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road N8 OLY. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery N21 1QA, στη 13:00. Η παρηγοριά θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο. Στη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα, η παρουσία σας, τα λουλούδια ή οι δωρεές σας είναι ευπρόσδεκτες. Η απουσία σου είναι οδυνηρή, αλλά είστε ξανά μαζί και για πάντα περισσότερο.

Parikiaki extend their condolences to the family