Eleni Soteriou

(from Kampos tis Tsakkistras)

It is with a heavy heart that we announce that our beloved mother and grandmother Eleni Soteriou passed away on Tuesday, May 10th, at the age of 91. She was an amazing lady and was well known for her kindness and love for her family especially her grandchildren. Eleni was very famous for her delicious food and especially her

deep-fried greek potatoes, she would not let you leave her home without being fed or without a doggy bag. She leaves behind two children, Bambos and Angela. Five grandchildren, Elena, Kiri Anthony, Ellie, Anthony (Boo boo) daughter-in-law Sandra,

son-in-law Adamos and many other loved ones. Her funeral will be held on Saturday 28th May, at 9:30am, at St Katherines church, Friern Barnet lane N20 0NL. The burial

will be at New Southgate cemetery after the church service. A wake will be held at Angela’s house (07920264840) There will be a donation box for the Alzheimer’s society

for any contribution you would like to make.

Eλένη Σωτηρίου

(από τον Κάμπο της Τσακκιστρας)

Με βαθιά θλίψη αγγέλλομε ότι απεβίωσε την Τρίτη 10 Μάιου 2022, η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Ελένη Σωτηρίου, σε ηλικία 91 ετών. Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1960. Ήταν εξαίρετος χαρακτήρας και διακρινόταν για την ευγένεια, την καλοσύνη, το νοικοκυριό της και την αγάπη προς την οικογένεια και τους συνανθρώπους της. Ήταν πολύ ξακουστή για τα νόστιμα φαγητά που έφτιαχνε και ιδιαίτερα τις πατάτες τις τηγανιτές. Αφήνει πίσω δυο παιδιά, τον Πάμπο και την Αγγέλα, 5 εγγόνια, Έλενα, Κυριακό, Αντώνη, Έλλη, Αντώνη (Πούπου) τη νύφη της Σάντρα, τον γαμπρό της Αδάμο και πολλούς άλλους συγγενείς και αμέτρητους φίλους. Η κηδεία της θα τελεσθεί το Σάββατο 28 Μαΐου, στις 9.30πμ, στην εκκλησιά της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane N20 0NL και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. Μετά την ταφή θα δοθεί παρηγοριά στην οικία της θυγατέρας της εκλιπούσας Αγγέλας. Τηλ. οικείων 07920264840. Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γένονται εισφορές για το Alzheimer’s society. Θα υπάρχει ειδικό κουτί.

Parikiaki extends their condolences to the family