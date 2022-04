Savvou Demetri

(from Ardana, Cyprus)

08.07.1936 – 24.03.2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved mum Savvou Demetri on Thursday 24th March 2022, at the age of 85. She came to England when she was 17 years old and worked as a seamstress till she married her husband Yiakoumis Demetri, who died in February 2010. Savvou leaves behind her 3 daughters Demetra, Androulla and Despina, 5 grandchildren, 5 great grandchildren, her son-in-law Yianni and 3 of her grandchildren spouses. Sadly, her son-in-law Fido who was a big part of her family passed in August 2021. The funeral will take place on Wednesday 13th April, at St John The Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Rd, Harringay Ladder, N8 0LY, at 12.30pm and burial at Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, N11 1EZ, and then a wake will be held back at the church after the cemetery. For more information contact Despina at 0203 612 7735

Σαββού Δημήτρη

(από Άρδανα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μαμά Σάββου Δημήτρη, την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022, σε ηλικία 85 ετών. Ήρθε στην Αγγλία όταν ήταν 17 ετών και εργάστηκε ως μοδίστρα μέχρι όπου παντρεύτηκε τον σύζυγο της Γιακουμή Δημήτρη, ο οποίος απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2010. Η Σάββου αφήνει πίσω της 3 κόρες την Δήμητρα, την Ανδρούλλα και την Δέσποινα, 5 εγγόνια, 5 δισέγγονα, γαμπρό Γιάννη και 3 συζύγους των εγγονιών της. Δυστυχώς, ο γαμπρός της Fido ο οποίος ήταν μεγάλο μέρος της οικογένειας απεβίωσε τον Αύγουστο του 2021. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 13 Απριλίου στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd, N8 0LY, στις 12.30 μ.μ. και η ταφή στο Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd,N11 1EZ, και στη συνέχεια θα δοθεί η παρηγοριά πίσω στην εκκλησία μετά το κοιμητήριο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δέσποινα στο 0203 612 7735

Parikiaki extend their condolences to the family