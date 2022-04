Petros Paraskeva

(from Yialousa, Cyprus)

22.07.1930 – 17.04.2022

It is with great sadness that we announce that our beloved husband, father, grandfather and great grandfather, Petros Paraskeva passed away on the 17th April 2022, aged 91. He leaves behind his loving wife Maroulla, his children Despo, Barry, Anastasia, Jason and their partners, his 7 grandchildren, 5 great grandchildren, as well as many relatives and friends.

Petros was an extremely kind, hard-working and humble man, who centred his life around his family and God. His funeral will take place at St. John the Baptist Church, Wightman Road, N8 0LY at 10am on Wednesday 4th May 2022. The burial will follow at 12pm at Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP and afterwards the family invites you to join them to commemorate Petros’ life back at St. John the Baptist Church Hall. Instead of flowers, there will be a donation box at the church in his memory. All money collected from this box will be donated to St. John the Baptist Church in testament to Petros’ love and devotion to the church. May his memory be eternal.

Πέτρος Παρασκευάς

(από Γιαλούσα, Κύπρος)

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππος, Πέτρος Παρασκευάς, έφυγε από τη ζωή στις 17 Απριλίου 2022, σε ηλικία 91 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Μαρούλλα, τα παιδιά του Δέσπω, Παρασκευάς, Αναστασία, Γιασουμής και τους συντρόφους τους καθώς και 7 εγγόνια, 5 δισέγγονα, και πολλούς συγγενείς και φίλους. Ο Πέτρος ήταν ένας εξαιρετικά ευγενικός, εργατικός και ταπεινός άνθρωπος, που επικέντρωνε τη ζωή του γύρω από την οικογένειά του και τον Θεό. Η κηδεία του θατελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού, Wightman Road, N8 0LY στις 10 π.μ. την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022. Η ταφή θα ακολουθήσει στις 12 μ.μ. στο κοιμητήριο του Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP και στη συνέχεια η παρηγοριά πίσω στην αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Αντί για λουλούδια, θα υπάρχει στην εκκλησία ένα κουτί δωρεών στη μνήμη του. Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από αυτό το κουτί θα δοθούν στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή ως απόδειξη της αγάπης και της αφοσίωσης του Πέτρου στην εκκλησία.

Αιωνία του η μνήμη.

Parikiaki extend their condolences to the family