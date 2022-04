Nicos Panayi Papanicolaou

(from Vokolidha, Cyprus )

9.12.1935 – 27.2.2022

It is with great sadness that we announce the passing of Nicos Panayi Papanicolaou on 27th February 2022, aged 86. Nicos was a kind, generous & loving man who was loved by so many. He will be deeply missed by his family & friends. Nicos leaves behind his beloved wife, Maureen, three sons Peter, John & Michael, 4 grandchildren, Mia, Nico, Yasmin and Luca along with sister Sotirou and brother Yiannakis. The funeral will take place on Wednesday 13th April, 12pm at The Greek Orthodox Church of Saints Constantine & Helen, 69a Weston Street, London SE19 3RW and burial 2pm at Beckenham Cemetery, Elmers End Road, Beckenham, BR3 4TD.

In lieu of flowers, the family would respectfully ask that a donation be made to St Christopher’s hospice in memory of his life. www.nicospapanicolaou.muchloved.com

We loved you more than words can ever express, and you will be forever in our hearts.

Νίκος Παναγής Παπανικολάου

(από Βοκολίδα Κύπρου)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Νίκου Παναγή Παπανικολάου στις 27 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 86 ετών. Ο Νίκος ήταν ένας ευγενικός, γενναιόδωρος και στοργικός άνθρωπος που αγαπήθηκε από πολλούς. Θα λείψει πολύ από την οικογένεια και τους φίλους του. Ο Νίκος αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Maureen, τρεις γιους Peter, John & Michael, 4 εγγόνια, Mia, Nico, Yasmin και Luca μαζί με τα αδέλφια του

Σωτήρου και Γιαννάκη. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 13 Απριλίου, στις 12μμ στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, 69a Weston Street, London SE19 3RW και η ταφή στις 14:00μμ στο Beckenham Cemetery, Elmers End Road,

Beckenham, BR3 4TD. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά ευγενικά να γίνει μια δωρεά στον ξενώνα του Αγίου Χριστόφορου στη μνήμη της ζωής του www.nicospapanicolaou.muchloved.com Σε αγαπήσαμε περισσότερο από όσο μπορούν ποτέ να εκφράσουν οι λέξεις και θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας.

Parikiaki extend their condolences to the family