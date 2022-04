Kyriacou Panayi

(from Ardana, Cyprus)

28.10.28 – 30.03.22

It is with great sadness and heavy heart that we announce the passing of our beloved and unforgettable Mother, Grandmother and Mother-in-Law Kyriacou Panayi aged 93. She was born in Ardana, Cyprus and came to the UK where she met her beloved husband Kyriacos (passed away 1994). She had a real passion for life and was happiest with her loving family. We cherish our fond memories and remember her infectious laughter and we know she is beside us. She will be truly missed by her family, friends and anyone who had the pleasure of meeting her – Rest in Peace.

She leaves behind her sons Panico and Mike, grandchildren Danielle, Melanie, Anthony & JJ, daughter-in-law Tisha and family and friends. For those who would like to pay their respects, the funeral will be held 20th April at 12.30 St Mary’s Church (Panayia), Trinity Road, N22 8LB. She will then be laid to rest at Islington & St Pancras Cemetery, 278 High Road, East Finchley, N2 9AG at 2pm. The wake will be held at the family home. Further details call 07956 395766.

Κυριακού Παναγή

(από Άρδανα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης και αξέχαστης μας μητέρας, γιαγιάς και πεθεράς Κυριακού Παναγή, σε ηλικία 93 ετών. Ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου γνώρισε τον αγαπημένο της σύζυγο Κυριάκο (απεβίωσε το 1994). Είχε πραγματικό πάθος για τη ζωή και ήταν πολύ ευτυχισμένη με την αγαπημένη της οικογένεια. Αγαπάμε τις όμορφες αναμνήσεις μας και θυμόμαστε το μεταδοτικό γέλιο της και ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας. Θα λείψει πραγματικά πολύ από την οικογένειά της, τους φίλους της και όποιον είχε τη χαρά να τη γνωρίσει – Αναπαύσου εν ειρήνη. Αφήνει πίσω τους γιους της Panico και Mike, τα εγγόνια Danielle, Melanie, Anthony & JJ, τη νύφη Tisha και την οικογένεια και τους φίλους της. Για όσους επιθυμούν να αποτίσουν το σεβασμό τους, η κηδεία θα τελεσθεί στις 20 Απριλίου στις 12.30μμ, στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας (Παναγία), Trinity Road, N22 8LB. Στη συνέχεια η ταφή στο κοιμητήριο του Islington & St Pancras Cemetery, 278 High Road, East Finchley, N2 9AG στις 14:00μμ. Η παρηγοριά θα γίνει στο σπίτι της οικογένειας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 07956 395766.

Parikiaki extends their condolences to the family