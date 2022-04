Demetris (Takis) Koumas

(from Voni, Cyprus)

10.03.1945 – 13.04.2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved father Demetris Koumas, better known as Takis, on the 13th April 2022. He leaves behind his sons George and Andreas their mother Eleni, his daughter in law Marianna and sisters Panagiota and Sotira. He will always be lovingly remembered by family and his many friends.There will be a funeral service and burial held on Tuesday 3rd May at 11:30am, at St Giles’ church, Church Lane, Wendlebury,

Oxfordshire, OX25 2PN. A wake will follow the funeral in the village hall on Main Street, Wendlebury, OX25 2PR which is in easy walking distance from the church. Parking is limited outside the church so we kindly request that people park either at the village hall or on Main Street. In lieu of flowers, the family would respectfully ask that a donation be made in memory of Takis to Prostate Cancer UK. There will be a collection box at the service, or you can donate via https://takis.muchloved.com/

Δημήτρης (Τάκης) Κούμας

(από Βόνη Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας πατέρα Δημήτρης Κούμας, γνωστός ως Τάκης, στις 13 Απριλίου 2022. Αφήνει πίσω τους γιους του Γιώργο και Ανδρέα τη μητέρα τους Ελένη, τη νύφη του Μαριάννα και τις αδερφές Παναγιώτα και Σωτήρα. Θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη η οικογένεια και οι φίλοι του. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 3 Μαΐου στις 11:30 π.μ. στην εκκλησία St Giles, Church Lane, Wendlebury, Oxfordshire, OX25 2PN. Θα ακολουθήσει η κηδεία στην αίθουσα του χωριού Main Street,

Wendlebury, OX25 2PR που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από την εκκλησία. Ο χώρος στάθμευσης είναι περιορισμένος έξω από την εκκλησία, γι’ αυτό παρακαλούμε να παρκάρετε είτε στο μέγαρο του χωριού, είτε στην κεντρική οδό. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια παρακαλεί να πραγματοποιηθούν δωρεές στη μνήμη του Τάκη στο Prostate Cancer UK. Θα υπάρχει κιβώτιο

συλλογής στην εκκλησία ή μπορείτε να κάνετε δωρεά μέσω https://takis.muchloved.com/

Parikiaki extend their condolences to the family