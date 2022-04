DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

CAPTAIN PIERIS SAVVAS MAROULLETIS

CAPTAIN PIERIS SAVVAS MAROULLETIS passed away on Holy Friday, April 22, 2022, at a hospital in London, aged 80.

Blessed Pieris was born in occupied Eptakomi on 07.04.1942 and his parents were Savvas and Ekaterini Maroulleti. He attended the primary school of his village and the Hellenic High School of Famagusta, where he was an active supporter of EOKA (1955-1959). He then graduated from the Naval Academy of Merchant Marines of Hydra in Greece with a diploma of master’s of first class, Pilot of Cyprus ports and became a Fellow of the Institute of Chartered Shipbrokers in London. He worked on merchant ships and became a captain at the young age of 26 years.

He married his wife Eleni Antorka in 1969 and served his military service in the Cyprus Navy. After working as a pilot in the port of Famagusta, in November 1974 he emigrated to London and until 1985 he worked in Greek and British Shipping companies as General Manager. He then founded his own shipping company.

He was the President and Vice President of many Associations and Churches such as St. Catherine Barnet and the Eptakomi Association of the UK. (1986-1996), was one of the co-founders of the Independent Greek School of High Barnet (1977) and fought tirelessly for the return of all refugees to Cyprus.

He has a wife, Eleni, and three children Antonis, Andreas and Katerina, four grandchildren, his brother Panagiotis Maroulletis and his wife Tania, his sister Eleni Papaloukas and her husband Georgios and many relatives and friends.

His body will be taken from London to Limassol where his funeral will take place.

A memorial prayer will also take place on TUESDAY, May 3, 2022 at 11:00 a.m. at St. Catherine Barnet Church in London. Instead of wreaths, contributions are accepted in favour of St. Catherine Church, of which Pieris was a co-founder.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ

ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΙΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΟΥΛΛΕΤΗΣ

Απεβίωσε την Μεγάλη Παρασκευή, 22 Απριλίου 2022, σε νοσοκομείο του Λονδίνου, ο ΠΙΕΡΗΣ ΜΑΡΟΥΛΛΕΤΗΣ.

Ο μακαριστός Πιερής γεννήθηκε στην κατεχόμενη Επτακώμη στις 07.04.1942 και είχε γονείς τους Σάββα και Αικατερίνη Μαρουλλέτη. Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο του χωριού του και στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου, οπότε έλαβε μέρος στις πρώτες ομάδες της ΕΟΚΑ (1955-1959). Ακολούθως αποφοίτησε από τη Ναυτική Ακαδημία Εμποροπλοιάρχων Ύδρας στην Ελλάδα με δίπλωμα πλοιάρχου Α΄ τάξης, πλοηγού λιμένων Κύπρου και έγινε Fellow of the Institute of Chartered Shipbrokers Λονδίνου. Εργάστηκε σε εμπορικά πλοία και έγινε καπετάνιος σε νεαρή ηλικία 26 ετών.

Παντρεύτηκε την ομοχώριο του Ελένη Αντώρκα το 1969 και υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στο Ναυτικό της Κύπρου. Αφού εργάστηκε ως πιλότος στο λιμάνι Αμμοχώστου, τον Νοέμβριο του 1974 μετανάστευσε στο Λονδίνο και μέχρι το 1985 εργάστηκε σε Ελληνικές και Βρετανικές Ναυτιλιακές εταιρείες ως Γενικός Διευθυντής. Στη συνέχεια ίδρυσε δική του ναυτιλιακή εταιρεία.

Διετέλεσε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος πολλών Συλλόγων και Εκκλησιών όπως της Αγίας Αικατερίνης Μπάρνετ και του Συνδέσμου Επτακώμης Η.Β. (1986-1996) και υπήρξε ένας από τους συνιδρυτές του Ανεξάρτητου Ελληνικού Σχολείου High Barnet (1977), και αγωνίστηκε ασταμάτητα για την επιστροφή όλων των προσφύγων στην Κύπρο.

Η σύζυγος του Ελένη, και τα τρία παιδιά τους Αντώνη, Ανδρέα και Κατερίνα, τέσσερα εγγόνια, τον αδελφό του Παναγιώτη Μαρουλλέτη και τη σύζυγό του Τάνια, την αδελφή του Ελένη Παπαλούκα και τον σύζυγό της Γεώργιο και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η σορός του θα μεταφερθεί από το Λονδίνο στη Λεμεσό όπου θα γίνει και η κηδεία του.

Επιμνημόσυνος δέηση θα λάβει χώρα την ΤΡΙΤΗ 3 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. στον ιερό ναό Αγίας Αικατερίνης Μπάρνετ Λονδίνου. Αντί στεφάνων γίνονται δεκτές εισφορές υπέρ του ιερού ναού Αγίας Αικατερίνης, του οποίου ο μ. Πιερής υπήρξε συνιδρυτής.