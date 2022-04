Bambos Stavrou

(from Mazodos, Cyprus. Son of Theano and Stavros Jeroulla)

04.10.1944 – 24.04.2022

It’s with great sadness that we announce the passing of Bambos Stavrou,

on the 24 April 2022, at the age of 77. He leaves behind his wife Androulla and four children Stavros, Andrea, Thea and Angela: son in-laws Alan and Alex, his daughter in-law Elli, grandchildren Harri, Loui, Emillio, Christiano, Harry, Tino, Marinella, Eva-Maria, and Sophia.

He was also a beloved uncle, brother and friend as well as a true gentleman who touched many hearts with his charisma and joyful soul. Our father dedicated his life to his family, our lives will never be the same without him. His family love and miss him dearly, our hearts are broken. May he rest in peace. The funeral will take place on Wednesday 11 May at 11:00 at The Greek Orthodox Church of St. Nicholas and St. Xenophon, Leicester. The burial at 12:45 at Sileby Cemetery, LE12 7PH. Join us afterwards at Rothley Court Hotel (LE7 7HL) to remember him. You are welcome to send floral tributes to the funeral directors, M D Lowe & Sons Funerals Services, 857 Melton Road, Leics LE4 8EE or donations if so desired to Hope against Cancer https://www.hopeagainstcancer.org.uk/donate-in-memory

We have been overwhelmed by all your messages of love and support. Thank you.

Πάμπος Σταύρου

(από το Μαζωτό Κύπρου. Γιος της Θεανώ και του Σταύρου Ιερούλλα)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Πάμπου Σταύρου, στις 24 Απριλίου 2022, σε ηλικία 77 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ανδρούλλα και τα τέσσερα παιδιά τους Σταύρο, Ανδρέα, Θέα και Άντζελα, τους γαμπρούς Αχιλλέας και Άλεξ, την νύφη Έλλη, τα εγγόνια Χάρι, Λουι, Εμίλιο, Χριστιανό, Χάρι, Τίνο, Μαρινέλλα, Εύα-Μαρία και Σοφία.

‘Ένας αγαπημένος θείος, αδελφός και φίλος, ένας αληθινός κύριος που άγγιξε πολλές καρδιές με το χάρισμα και τη χαρούμενη ψυχή του. Ο πατέρας μας αφιέρωσε τη ζωή του

στην οικογένειά του, η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ πια ίδια χωρίς αυτόν. Η οικογένειά του τον αγαπάει και μας λείπει πολύ, οι καρδιές μας είναι ραγισμένες. Αναπαύσου εν ειρήνη.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 στις 11:00πμ, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ξενοφώντα, Leicester και η ταφή στις 12:45μμ. στο κοιμητήριο του Sileby, LE12 7PH. Η παρηγοριά στο Rothley Court Hotel

(LE7 7HL). Είστε ευπρόσδεκτοι να στείλετε λουλούδια στο γραφείο κηδειών του M D Lowe & Sons Funerals Services, 857 Melton Road, Leics LE4 8EE ή δωρεές στο παρακάτω σύνδεσμο του Hope against Cancer

https://www.hopeagainstcancer.org.uk/donate-in-memory

Μας έχουν συγκλονίσει όλα τα μηνύματά αγάπης και υποστήριξης. Σας ευχαριστούμε.

Parikiaki extend their condolences to the family