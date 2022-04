Andrew Yacoumi Themistocli

(from Leonarisso Cyprus)

08.12.1956 – 12.04.2022

It is with great sadness that we announce the death of our beloved husband, father, grandfather, uncle and godfather, Andrew Yacoumi Themistocli, who passed away on Tuesday 12th April 2022, aged 65. He leaves behind his beloved wife Christina, whom he married in 1983, his daughter Savvia, son Valentino with his wife Natalie, son Christopher with his partner Ashley, and grandson Frankie. He was a kind, loving, hardworking family man who will be dearly missed by family and friends. The service will take place on Tuesday 3rd May at 10:30 am at the Greek Orthodox Church of St Mary’s, 21 Trinity Road, Wood Green, N22 8LB. The burial will take place at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, at 12.00pm. The wake will follow at the cemetery. Flowers are welcome. There will also be a donation box at the church which will be donated to Cancer Research.

Ανδρέας Γιακουμή Θεμιστοκλή

(από το Λεονάρισο Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, θείου και νονού, Ανδρέα Γιακούμη Θεμιστοκλή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, σε ηλικία 65 ετών. Αφήνει πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο Χριστίνα, την οποία παντρεύτηκε το 1983, την κόρη του Σαββία, τον γιο Βαλεντίνο με τη σύζυγό του Νάταλι, τον γιο Κρίστοφερ με τη σύντροφό του Άσλεϊ και τον εγγονό Φράνκι.Ήταν ένας ευγενικός, στοργικός, εργατικός οικογενειάρχης που θα λείψει πολύ από την οικογένεια και τους φίλους.Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 3 Μαΐου στις 10:30 π.μ. στην εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Road, Wood Green, N22 8LB. Η ταφή θα γίνει στοκοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, στις 12:00μμ. Η παρηγοριά θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. Θα υπάρχει επίσης ένα κουτί δωρεών στην εκκλησία όπου τα έσοδα θα δωριστούν στην Έρευνα για τον Καρκίνο.