Nicky Nicolaou

(from Limassol, Cyprus)

16.02.1961 – 06.04.2022

It is with much sadness that we announce the sudden passing of Nicky Nicolaou, on 6th April 2022 at the age of 61. Nicky was a dearly loved wife to Elias, daughter to Panayiota, sister to Pavlos and Sylvie and aunt to Andrea, all of whom are devastated at her death. Taken far too young, she will be sorely missed by all her family and friends. Her funeral will take place on Friday 6th May at 10.00am at St John The Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Road, London, N8 0LY. She will be laid to rest at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London NW11 1EZ, at 12.00pm. Instead of flowers, the family ask that you kindly make a donation to Cancer Research (there will be a Donation Box in the Church if you don’t want to donate online) or click on the link below to donate to a tribute page set up in Nicky’s memory. http://nickynicolaouaresti.muchloved.com/

Νίκη Νικολάου

(από Λεμεσό Κύπρου)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο της Νίκη Νικολάου, στις 6 Απριλίου 2022 σε ηλικία 61 ετών. Η Νίκη ήταν η αγαπημένη σύζυγος του Ηλία, κόρη της Παναγιώτας, αδερφή του Παύλου και της Sylvie και θεία του Αντρέα, όλοι τους είναι συντετριμμένοι με τον θάνατό της. Πάρα πολύ νέα, θα λείψει πολύ σε όλη την οικογένεια και τους φίλους της. Η κηδεία της θα τελεσθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου στις 10.00 π.μ στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Ιωάννη του Βαπτιστού, Wightman Road, Λονδίνο, N8 0L και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London NW11 1EZ, στις 12.00μμ. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά να κάνετε μια δωρεά στην Έρευνα για τον Καρκίνο (θα υπάρχει ένα κουτί δωρεάς στην εκκλησία εάν δεν θέλετε να κάνετε δωρεά στο διαδίκτυο) ή κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κάνετε δωρεά σε μια σελίδα αφιερώματος που έχει δημιουργηθεί στη μνήμη της Νίκης

http://nickynicolaouaresti.muchloved.com/