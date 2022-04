The 6-month memorial service of our beloved and dearly missed Andreas Chimonas (from Xylotymvou, Cyprus) is on Sunday, April 10, 2022, at the Church of Agia Aikaterini (Friern Barnet Ln, London N20 0NL) followed by a trisagion at New Southgate cemetery at 12:30pm. We invite all those who honour his memory to attend. Family: wife Anna, children Elena and Stelios, son-in-law Dasos, daughter-in-law Helen, grandchildren Sophia, Alanna, Andrew, Savanna and other relatives.

Τελούμε το 6-μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας και αξέχαστου συζύγου, πατέρα, θείου, αδερφού και παππού, Ανδρέα Χειμώνα (από την Ξυλοτύμβου, Κύπρου) την Κυριακή 10 Απριλίου 2022, στο Ναό Αγίας Αικατερίνης, (Friern Barnet Ln, London N20 0NL). Θα ακολουθήσει τρισάγιο στις 12:30μμ στο κοιμητήριο New Southgate. Καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν. Οι τεθλιμμένοι σύζυγος: Άννα, παιδία Έλενα και Στέλιος, γαμπρός Τάσος, νύφη Helen, εγγόνια Σοφία, Αλάννα, Ανδρεάς, Σαβάννα και λοιποί συγγενείς.