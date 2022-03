Nikki Spyrou Timotheou

(from Zodia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved mother, grandmother and sister Nikki Spyrou Timotheou who passed away from an aneurism on Friday 4th March 2022 at the age of 78.

Blessed Niki was distinguished for her love and devotion to her family

and fellow human beings. She was immensely appreciated by all those who were lucky enough to meet her.

She leaves behind her sons Timothy, George, daughter Panayiota,son in law Panayiotis, daughter in law Despo, 8 grandchildren Charalambos, Spyros, Kyriaki, Nikki, Alex, Anastasia, Alex, Christopher, 4 siblings

Maroulla, Polykarpos (Poli), Adonis and Paraskevou.

The funeral services will be held at St. Panteleimon’s Church, 660 Kenton Rd, Harrow HA3 9QN, and burial at Pinner Cemetery, and the wake will be held at St. Panteleimon’s Church Hall. Instead of flowers, the family has requested donations in a box which will be found in the church,

the proceeds of which will go to charities chosen by the family.

Νίκης Σπύρου Τιμοθέου

(από Ζώδια, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας

μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Νίκης Σπύρου Τιμοθέου η οποία απεβίωσε από εγκεφαλικό επεισόδιο την Παρασκευή 4 Μάρτιου 2022, σε ηλικία 78 ετών. Η μακαριστή Νίκη διακρινόταν για την αγάπη και την αφοσίωσή στην οικογένεια και τους συνάνθρωπούς της. Έχαιρε απέραντη εκτίμηση από όλους όσοι είχαν την τύχη να την γνωρίσουν. Αφήνει πίσω τους γιούς της Τιμόθεο, Γιώργο, κόρη Παναγιώτα, γαμπρό Παναγιώτη, νύφη Δέσπω, 8 εγγόνια Χαράλαμπο, Σπύρο, Κυριακή, Νίκη, Αλεξ, Αναστασία, Αλεξ, Χριστόφα, 4 αδέλφια Μαρούλλα, Πολύκαρπος (Poli), Αντώνης και Παρασκευού. Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία του Αγίου

Παντελεήμονα, 660 Kenton Rd, Harrow HA3 9QN, και η ταφή στο κοιμητήριο Pinner, και η παρηγοριά θα γίνει στην αίθουσα της εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Αντί για λουλούδια η οικογένεια επιθυμεί δωρεές στο κουτί που θα βρίσκεται στην εκκλησιά με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στις φιλανθρωπικές οργανώσεις που έχει επιλέξει η οικογένεια.

Parikiaki extends their condolences to the family