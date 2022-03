Death announcement/funeral

Michael (Makis) Christos Aza

It is with much sadness we announce the passing of our beloved husband, father and grandfather Michael christos aza who fell asleep 1st feb 2022 aged 79.

He leaves behind his devoted wife Georgina, sons Andrew and Mario, grandchildren Georgia and Michael, along with relatives and many friends. Michael arrived in England in 1964 and married Georgina in 1965, throughout his years, Michael had various jobs and later achieved running his own fish and chip shop. Michael established himself as a strong pillar within the cypriot community and also played a vital role as a respected member of his beloved (Kalavasos village association UK)

The funeral will take place 23rd march 2022 at 12:00 at St Marys Greek Orthordox Church, 305 Camberwell New road, SE5 0TF. After the church service Silibidiria will be held at the burial at Camberwell old cemetery, Forest Hill road, SE22 0RU

Michael will be sadly missed by everyone who knew him

Μιχάλης (Μάκης) Χρήστου Άζα

(από Καλαβασός, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Μιχάλης Χρήστου Άζα, ο οποίος απεβίωσε την 1η Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 79 ετών. Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη σύζυγο του Τζορτζίνα, γιους Ανδρέα και Μάριο, εγγόνια Γεωργία και Μιχαήλ, μαζί με συγγενείς και πολλούς φίλους. Ο Μιχάλης έφτασε στην Αγγλία το 1964 και παντρεύτηκε την Τζωρτζίνα το 1965, όλα τα χρόνια του, ο Μιχάλης είχε διάφορες δουλειές και αργότερα πέτυχε να διευθύνει το δικό του κατάστημα με ψάρια και πατατάκια. Ο Μιχάλης καθιερώθηκε ως ισχυρός πυλώνας στην κυπριακή κοινότητα και επίσης έπαιξε ζωτικό ρόλο ως σεβαστό μέλος της αγαπημένης του (Kalavasos Village Association UK) Η κηδεία θα τελεσθεί στις 23 Μαρτίου 2022, στις 12:00μμ, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς 305 Camberwell New Road, SE5 0TF. Μετά την εκκλησιαστική λειτουργία η παρηγοριά θα τελεσθεί στην ταφή στο παλιό κοιμητήριο του Camberwell, Forest Hill Road, SE22 0RU. Ο Μάικλ θα λείψει πολύ από όλους όσοι τον γνώριζαν

Parikiaki extends their condolences to the family