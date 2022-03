Marinos Theodoulou

(from Avgorou, Cyprus)

12.04.1951 – 17.02.2022

It is with great sadness we announce the death of Marinos Theodoulou, who passed away after a brief illness on Thursday 17th February 2022 at the age of 70. He leaves behind his wife Kalliopi, son Andreas, daughter Panayiota, son-in-law Stuart and grandchildren Christopher and Olivia. He was also a beloved brother, uncle, friend and a true gentleman who will be sorely missed and remembered for his kindness and generosity. The funeral will take place on Friday 11th March 12.30pm at St. Demetrios Greek Orthodox Church, 2 Logan Road, London N9 0LP. The burial will follow at 2pm in Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP. The wake will be held at St. Demetrios Greek Orthodox Church Hall. Whilst we understand that many people would like to pay their respects, the family have requested no flowers please. There will be a donation box at the church for those wishing to contribute and all funds will be donated to Cancer Research UK. The family would like to express their gratitude and appreciation in advance for all attendances, donations and support.

Μαρίνος Θεοδούλου

(από Αυγόρου, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μαρίνου Θεοδούλου, ο οποίος απεβίωσε μετά από σύντομη ασθένεια την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 70 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Καλλιόπη, γιο Ανδρέα, κόρη Παναγιώτα, γαμπρό Stuart και τα εγγόνια Christopher και Olivia. Ήταν επίσης ένας αγαπημένος αδελφός, θείος, φίλος και ένας αληθινός κύριος που θα μας λείψει πολύ και θα τον θυμόμαστε για την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία του. Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 11 Μαρτίου στις 12.30 μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, London N9 0LP και η ταφή στις 14:00 στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, London N9 9HP. Η παρηγοριά θα γίνει στην Αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Παρόλο που καταλαβαίνουμε ότι πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να υποβάλουν τα σέβη τους, η οικογένεια ζητά να μην υπάρχουν λουλούδια. Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών στην εκκλησία για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν με όλα τα έσοδα να διατίθενται στο Cancer Research UK. Η οικογένεια θα ήθελε να εκφράσει εκ των προτέρων την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή της για όλες τις παρουσίες, τις δωρεές και την υποστήριξη.

Parikiaki extend their condolences to the family