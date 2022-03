Andreas Michael

(from Vasili, Cyprus)

We are sad to announce the death of our much-loved Andreas Michael who sadly passed on the 18th March 2022 at the age of 86. He lived a full and happy life having arrived in London UK as a young man in 1960. He met his beloved wife, Anastasia, and married several years later in London and went on to have 2 boys, Christakis and Michael. He was a hardworking family and businessman in clothing manufacturing for many years. He will be sorely missed by all who knew him. He leaves behind his wife, Anastasia, sons Christakis and Michael and their wives Sandra and Anthea, and not least his beloved grandchildren: Andreas, Christian, Anastasia and Rafael.

The funeral service will be held at 9am on the 1st April 2022 at St Marys Church Wood Green, Trinity Road, London N22 8LB.

He will be laid to rest at Trent Park Cemetery Cockfosters Road, Barnet, EN4 0DZ.

The wake will be advised on the day. The family have requested in place of flowers donations for Cancer Research UK will be at the church.

Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Ανδρέα Μιχαήλ, ο οποίος

απεβίωσε στις 18 Μαρτίου 2022 σε ηλικία 86 ετών. Έζησε μια γεμάτη και ευτυχισμένη ζωή έχοντας φτάσει στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο ως νεαρός άνδρας το 1960. Συνάντησε την αγαπημένη του σύζυγο Αναστασία και παντρεύτηκαν μερικά χρόνια αργότερα στο Λονδίνο και απέκτησε 2 αγόρια, τον Χρηστάκη και τον Μιχαήλ. Ήταν ένας σκληρά εργαζόμενος

οικογενειάρχης και επιχειρηματίας στην κατασκευή ρούχων για πολλά χρόνια.

Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι τον γνώριζαν. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Αναστασία, τους γιους Χρηστάκη και Μιχαήλ και τις συζύγους τους Σάντρα και Ανθέα, καθώς και τα

αγαπημένα του εγγόνια: τον Ανδρέα, τον Κρίστιαν, την Αναστασία και τον Ραφαήλ. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 9π.μ. την 1η Απριλίου 2022 στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green, Trinity Road, London N22 8LB. Θα κηδευτεί στο κοιμητήριο του

Trent Park Cemetery Cockfosters Road, Barnet, EN4 0DZ. Για την παρηγοριά θα ενημερωθείτε την ημέρα της κηδείας. Η οικογένεια ζητά αντί για λουλούδια δωρεές για το Cancer Research UK στο κουτί εισφορών που θα βρίσκεταιστην εκκλησία.

Parikiaki extend their condolences to the family