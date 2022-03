Christoforos Nicolaou

It is with our deepest sorrow that we inform you of the passing of our beloved son, grandson, cousin, brother and uncle Christoforos Nicolaou, who fell asleep on the 2nd of March 2022 at the young age of 15 years old. He leaves behind his father George, mother Areti, brother Philip, and sisters Maria and Chrystalla.

His school is pained at the loss of their best student of his year. Not only was he a well-mannered and very respectful student, achieving top grades, he formed close bonds with his friends and teachers, who highly respected him. He also enjoyed playing for his premier rugby team in Cheshunt and will be cherished, loved and greatly missed by his team.

Christoforos was always full of happiness, smiles, joy and had great ambitions in life to become an architect. Everyone who met Christopher truly loved and adored the sweet kid, and he will forever be carried in all our hearts. May his memory be eternal.

A funeral service will be held on Monday 14th March 2022 at The Twelve Apostles Church, Kentish Lane, Brookmans Park, AL9 6NG at 11:00am. We will be laying Christopher to rest at Cheshunt Cemetery (Darkes Lane entrance) at 1:00pm which is where we will also be hosting the wake.

There will be a donation box at the church and the cemetery in memory of Christopher. A charity will also be set up in Christophers honour to help other families. Flowers can be obtained from Ramels Florist (01707657038).

Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας γιου, εγγονού, ξαδέλφου, αδελφού και θείου Χριστόφορου Νικολάου, ο οποίος απεβίωσε στις 2 Μαρτίου 2022 στην νεαρή ηλικία των 15 ετών. Αφήνει πίσω του τον πατέρα του Γιώργο, τη μητέρα του Αρετή, τον αδελφό του Φίλιππο και τις αδερφές του Μαρία και Χρυστάλλα. Το σχολείο του θρηνεί για την απώλεια του καλύτερου μαθητή της χρονιάς του. Όχι μόνο ήταν ένας καλοσυνάτος και πολύ σεβαστός μαθητής, που πέτυχε κορυφαίους βαθμούς, αλλά δημιούργησε στενούς δεσμούς με τους φίλους και τους δασκάλους του, που τον

σέβονταν ιδιαίτερα. Του άρεσε επίσης να παίζει για την κορυφαία ομάδα του ράγκμπι στο Cheshunt όπου εκτιμήθηκε, αγαπήθηκε και θα λείψει πολύ από όλους. Ο Χριστόφορος ήταν πάντα γεμάτος ευτυχία, χαμόγελα, χαρά και είχε μεγάλες φιλοδοξίες στη ζωή να γίνει

αρχιτέκτονας. Όλοι όσοι γνώρισαν τον Χριστόφορο αγάπησαν και λάτρεψαν πραγματικά το γλυκό παιδί και θα τον κουβαλάμε για πάντα στις καρδιές μας. Αιωνία του η μνήμη. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, AL9 6NG, στις 11:00 π.μ., και η ταφή στο κοιμητήριο του Cheshunt Cemetery (είσοδος Darkes Lane), στη 1:00 μ.μ. Στο ίδιο μέρος θα πραγματοποιηθεί και η παρηγοριά. Στην εκκλησία και στο κοιμητήριο θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών στη μνήμη του Χριστόφορου. Θα δημιουργηθεί επίσης μια φιλανθρωπική οργάνωση προς τιμήν του Χριστόφορου για να βοηθήσει άλλες οικογένειες. Μπορείτε να προμηθευτείτε

λουλούδια από το Ramels Florist (01707657038)

Parikiaki extend their condolences to the family