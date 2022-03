Champions League quarter-final draw

Chelsea vs Real Madrid

Manchester City vs Atletico Madrid

Villarreal vs Bayern Munich

Benfica vs Liverpool

Champions League semi-final draw

Manchester City or Atletico Madrid vs Chelsea or Real Madrid

Benfica or Liverpool vs Villarreal or Bayern Munich

Europa League quarter-final draw

RB Leipzig vs Atalanta

Eintracht Frankfurt vs Barcelona

West Ham vs Lyon

Braga vs Rangers

Europa League semi-final draw

RB Leipzig or Atalanta vs Braga or Rangers

West Ham or Lyon vs Eintracht Frankfurt or Barcelona