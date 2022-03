Argyros Demetriou (Paphitis)

(from Moro Nero, Episkopi, Paphos)

15.12.1932 – 01.03.2022

With great sadness and broken hearts, we announce the passing of our beloved father, grandfather and great-grandfather Argyros Demetriou ‘Paphitis.’ Argyros passed away peacefully at home aged 89 years after a long illness. He leaves behind his three children Maria, Dimitrios and Athinoulla, his son-in-laws Tasos and Andy and daughter in-law Helen and his six much loved grandchildren Daniella, George and wife Kerrie, Dimitri, Alexia and husband Matthew, Aria, Michael and his two great-grandchildren Anastasia and Harry.

He will be deeply missed by his family for his unconditional love, his huge heart and his selfless generosity to his family. Argyros was a larger-than-life character, a sociable and sometimes eccentric man who lived with humour and laughter which he will be very much remembered for. “We love you Dad, you were one of a kind, special to us and your memory will be eternal. We know you are reunited with Mum, the love of your life, together forever.” The funeral service will be held on Wednesday 16th March 2022 at St Barnabas Church, Wood Green, London at 9.30am and the burial and wake will be held at Chingford Mount Cemetery, Old Church Road, London E4 at 11.30am. We request family flowers only and we kindly ask to consider a donation to North London Hospice who helped the family care for their father at home. Donation envelopes will be available at the funeral or online donations can be made at argyros-demetriou.muchloved.com Rest in peace Dad, we will miss you forever.

Αργυρώς Δημητρίου (Παφίτης)

(από Moro Nero, Επισκοπή, Πάφος, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένες καρδιές ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και προπάππου Αργυρώς Δημητρίου «Παφίτης». Ο Αργυρώς απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του σε ηλικία 89 ετών μετά από μια μακροχρόνια ασθένεια. Αφήνει πίσω τα τρία παιδιά του Μαρία, Δημήτριο και Αθηνούλλα, τους γαμπρούς του Τάσο και Άντυ και την νύφη Ελένη, τα έξι πολύ αγαπημένα του εγγόνια Ντανιέλα, Γιώργο – σύζυγος Kerrie, Δημήτρη, Αλεξία- σύζυγος Ματθαίο, Άρια, Μιχαήλ, και τα δύο δισέγγονά του Αναστασία και Χάρι. Θα λείψει βαθιά στην οικογένεια του για την άνευ όρων αγάπη του, την τεράστια καρδιά του και την ανιδιοτελή γενναιοδωρία του προς την οικογένεια του. Ο Αργυρώς ήταν ένας χαρακτήρας που ξεπερνά τη ζωή, ένας κοινωνικός και ενίοτε εκκεντρικός άνθρωπος που ζούσε με χιούμορ και γέλιο για τα οποία θα τον θυμούνται πολύ. «Σε αγαπάμε μπαμπά, ήσουν μοναδικός, ξεχωριστός για εμάς και η μνήμη σου θα είναι αιώνια. Ξέρουμε ότι είστε ξανά ενωμένοι με τη μαμά, την αγάπη της ζωής σου, μαζί για πάντα». Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 στην εκκλησία του Αγίου Βαρνάβα, Wood Green, Λονδίνο στις 9.30π.μ., και η ταφή και η παρηγοριά θα πραγματοποιηθούν στο κοιμητήριο του Chingford Mount, Old Church Road, London E4 στις 11.30π.μ. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα μόνο από την οικογένεια και παρακαλούμε πολύ να σκεφτείτε μια δωρεά για το North London Hospice που βοήθησε την οικογένεια να φροντίσει τον πατέρα της στο σπίτι. Φάκελοι δωρεών θα είναι διαθέσιμα στην κηδεία, εναλλακτικά οι δωρεές σας μπορούν να γίνουν και μέσω διαδικτύου στο argyros-demetriou.muchloved.com Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά, θα μας λείπεις για πάντα.

Parikiaki extend their condolences to the family