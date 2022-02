NICOS CHRISTODOULOU SOUIDHOS (Anggele Mou)

(from Leonarisso, born in Nicosia, Cyprus)

24 July 1948 -14 February 2022

It is with great sadness that we announce the passing of Nicos Christodoulou Souidhos on Monday 14th February 2022, at the age of 73. He leaves behind his beloved wife Despo, sons Andrew & John, daughter Flora, grandchildren, Nicholas, Christopher, Jason & Luke, daughter-in-law Helen, his two sisters, brother-in-law’s, sister-in-law, nieces and nephews and his beloved dog Zeus along with many more relatives and friends. Nicos came to the UK when he was 12. He was married to his cherished wife Despo from the age of 17 for 56 wonderful years and had 3 children and 4 grandchildren. Nicos was a loving and caring devoted husband, father, grandfather, brother and brother-in-law who lived for his family and ensured they were always looked after and wanted for nothing. Nicos would always help anyone in need he was very kind and generous. He was a joker and always made you laugh with the many jokes and stories he had to tell, he never took life too seriously and lived for themoment. Nicos was a jack of all trades but his main career was where his passion was as a motor mechanic which started at the young age of 11 and many people learned from him. Nicos is missed more than words can say and life without him here will never be the same. The funeral will take place on Thursday 10th March 2022, at 12:30, at St Demetrios Orthodox Church, 2 Logan Road, N9 OLP, and the burial at Durant’s Park Cemetery, Hertford Road, Enfield, EN3 5JE. The wake will also take place at the cemetery by using St Raphaels markee opposite the church. Υou are all welcome.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Νίκου Χριστοδούλου Σουιδος τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 73 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Despo, τους γιους του Andrew & John, την κόρη του Flora, τα εγγόνια του Nicholas, Christopher, Jason & Luke, την νύφη του Helen, τις δύο αδερφές του, τους κουνιάδους και την κουνιάδα του, τα ανίψια κια τις ανηψιές του καθώς και το αγαπημένο του σκυλί Zeus, μαζί με πολλούς ακόμη συγγενείς και φίλους. Ο Νίκος ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν 12 ετών. Ήταν παντρεμένος με την αγαπημένη του σύζυγο Despo από την ηλικία των 17 ετών για 56 υπέροχα χρόνια και απέκτησαν μαζί 3 παιδιά και 4 εγγόνια. Ο Νίκος ήταν ένας αγαπητός και στοργικός αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδερφός και κουνιάδος που ζούσε για την οικογένεια του και τους παρείχε τα πάντα, χωρίς να χρειαστεί να ζητήσουν τίποτα. Ο Νίκος πάντα βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη, ήταν πολύ ευγενικός και γενναιόδωρος. Ήταν αστείος και πάντα σε έκανε να γελάς με τα πολλά αστεία αλλά και τις ιστορίες που έλεγε, ποτέ δεν έπαιρνε τη ζωή πολύ στα σοβαρά και ζούσε για τη στιγμή. Ο Νίκος ήταν ένας άντρας όλων των επαγγελμάτων, αλλά η κύρια καριέρα του ήταν το πάθος του ως μηχανικός αυτοκινήτων που ξεκίνησε στην νεαρή ηλικία των 11 ετών και πολλοί άνθρωποι έμαθαν από αυτόν. Ο Νίκος λείπει περισσότερο από ό,τι μπορούν να πουν οι

λέξεις και η ζωή χωρίς αυτόν εδώ δεν θα είναι ποτέ ίδια. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022, στις 12:30μμ, στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, N9 OLP, και η ταφή στο κοιμητήριο του Durant’s Park Cemetery, Hertford Road, Enfield, EN3 5JE. Η παρηγοριά επίσης θα δοθεί στο κοιμητήριο χρησιμοποιώντας τον χώρο του Αγίου Ραφαήλ απέναντι από την εκκλησία. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι.

