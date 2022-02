Kalomira (Miroulla) Nicholas

(from Nisou, Cyprus)

06.09.1940 – 06.02.2022

With great sadness and hearts broken, we announce that our precious and beautiful mother, grandmother, sister and auntie, Miroulla, passed away peacefully with her family by her side

on Sunday 6th February aged 81. She leaves behind her proud children: Anita, Marino, John, Soula and Solo, daughters-in-law: Andry and Christina, sons-in-law: Jordanis and Akis and the six grandchildren she doted on: Christopher, Alexandra, Stephan, Maria, Andrew and Grace.

Also, her siblings: Maroulla, Julie, Andrew and Pantelis, nephews, nieces, cousins and many more relatives and friends.

Miroulla emigrated to England with her family in 1955 where she met and married her beloved late husband, Christos (Takis) from Morphou. She was a dressmaker, best known from Myra Fashions, the family factory set up in Holloway Road in the 70s and named after her. She was very religious, enjoyed reading the Bible, listening to music and singing along to her favourite tunes. Miroulla was a remarkable, well-respected, hard-working, sweet, kind-hearted, and wonderful lady who was admired by many and loved by all. She left us much sooner than expected and will be greatly missed.

The funeral service will be held on Tuesday 1st March at St Demetrios Church, Logan Road, Edmonton, N9 0LP at 1pm. Miroulla will then be laid to rest with her Takis at the Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP at 2.30pm. Floral tributes may be sent to Demetriou & English Funeral Directors, 131 Myddleton Road, N22 8NG by 5pm on Monday 28th February. For those who prefer to make a charitable donation instead of flowers, a collection box will be available for the Alzheimers Society.

Rest in eternal peace dear mother

You will be forever loved and remembered always

Καλομοίρα (Μιρούλλα) Νικόλας

(από τη Νήσου, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένη καρδιά, ανακοινώνουμε ότι η πολύτιμη και όμορφη μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία μας, Μιρούλλα, απεβίωσε ειρηνικά στο πλευρό της οικογένειά της, την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 81 ετών. Αφήνει πίσω τα παιδιά της, Ανίτα, Μαρίνο, Γιάννη, Σούλα και Σόλο, νύφες Άντρυ και Χριστίνα, γαμπροί Ιορδάνης και Άκης και τα έξι εγγόνια που λάτρευε πολύ, Χριστόφερ, Αλεξάνδρα, Στέφανος, Μαρία, Ανδρέας και Γκρέις. Επίσης, τα αδέρφια της, Μαρούλλα, Τζούλη, Ανδρέας και Παντελής, ανιψιοί, ανίψια, ξαδέρφια και πολλοί ακόμη συγγενείς και φίλοι.

Η Μυρούλλα μετανάστευσε στην Αγγλία με την οικογένειά της το 1955 όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον αγαπημένο της αείμνηστο σύζυγο, Χρήστος (Τάκης) Νιόνιο από τη Μόρφου.

Ήταν μοδίστρα, γνωστή από το Myra Fashions, το οικογενειακό εργοστάσιο που δημιουργήθηκε στο Holloway Road τη δεκαετία του ’70 και πήρε το όνομά της. Ήταν πολύ θρησκευόμενη, της άρεσε να διαβάζει την Αγία Γραφή να ακούει μουσική και να τραγουδά μαζί με τα αγαπημένα της τραγούδια. Η Μιρούλλα ήταν μια αξιόλογη, αξιοσέβαστη, εργατική, γλυκιά, καλόκαρδη και υπέροχη κυρία που την θαύμαζαν πολλοί και την αγαπούσαν όλοι. Μας άφησε πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο και θα μας λείψει πολύ.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 1η Μαρτίου στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan Road, Edmonton, N9 0LP, στη 13:00μμ. Στη συνέχεια, η Μιρούλλα θα κηδευτεί με τον Τάκη

της στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, N9 9HP, στις 14.30μμ. Τα λουλούδια μπορούν να σταλούν στα γραφεία κηδειών του Demetriou & English, Funeral Directors,

131 Myddleton Road, N22 8NG έως τις 5μμ τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου. Για όσους προτιμούν να κάνουν μια φιλανθρωπική δωρεά αντί για λουλούδια, ένα κουτί συλλογής θα είναι διαθέσιμο για την Alzheimers Society.

Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένη μας μητέρα

Θα σε αγαπάμε και θα σε θυμόμαστε για πάντα.

Parikiaki extend their condolences to the family