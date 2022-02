Georgios (Kokos) Andreou

(from Tseri, Nicosia, Cyprus)

06.02.1935 – 26.01.2022

It is with great sadness that we announce the passing of Georgios (Kokos) Andreou on Wednesday 26th January 2022. He leaves behind, 3 children, Androulla, Lambros & Nicholas, sister Maria, brother Chistodoulos, son-in-law, daughter’s-in-law, 6 grandchildren and 9 great grandchildren. George left Cyprus and came to London in 1960 with his wife Anastasia and his baby daughter Androulla. George worked in many different jobs but was mainly known for his days as a cab driver. He was a bubbly character, had a large personality, a great love for music, films and socialising. He was also known for being a choir singer in the church in Cyprus. The funeral will take place on the 4th of March, at 10am, at St. John the Baptist church, Wightman Rd, N8 0LY, and the burial at 12pm, at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, N11 1EZ. Due to Covid the wake will be held at the cemetery. A donation box will be available to whoever wants to make donations to the family’s chosen charities or flowers. All funeral tributes to be sent to Demetriou & English,

131-133 Myddleton Rd, London N22 8NG. The family would like to express their gratitude and appreciation in advance. For all attendances, donations or floral tributes and support.

Γεώργιος (Κόκος) Ανδρέου

(από το Τσέρι, Λευκωσία, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γεωργίου (Κόκου) Ανδρέου την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 87 ετών. Αφήνει πίσω του, 3 παιδιά, την Ανδρούλλα, τον Λάμπρο και τον Νικόλαο, αδερφή Μαρία, αδελφό Χιστοδούλου, γαμπρό, νύφη, 6 εγγόνια και 9 δισέγγονα. Ο Γιώργος έφυγε από την Κύπρο και ήρθε στο Λονδίνο το 1960 μαζί με την σύζυγο του Αναστασία και την μικρή τους κόρη Ανδρούλλα. Ο Γιώργος εργάστηκε σε πολλές διαφορετικές δουλειές αλλά ήταν κυρίως γνωστός για τις μέρες του ως οδηγός ταξί. Ήταν φιλικός, είχε μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλη αγάπη για τη μουσική και τον κινηματογράφο αλλά και τις συναναστροφές. Ήταν επίσης γνωστός ως χορωδός στην εκκλησία της Κύπρου. Η κηδεία θα τελεθσεί στις 4 Μαρτίου, στις 10π.μ., στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd, N8 0LY, και η ταφή στις 12μ.μ. στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, N11 1EZ. Λόγω του Covid η παρηγοριά θα γίνει στο κοιμητήριο. Ένα κουτί δωρεών θα είναι διαθέσιμο σε όποιον θέλει να κάνει δωρεές στα φιλανθρωπικά ιδρύματα που έχει επιλέξει η οικογένεια. Τα λουλούδια μπορούν να σταλθούν στα γραφεία κηδειών του Demetiou & English, 131-133 Myddleton Rd, London N22 8NG. Η οικογένεια θα ήθελε να εκφράσει εκ των προτέρων την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή της για όλες τις παρουσίες, δωρεές ή τα λουλούδια και την στήριξη στην οικογένεια σε αυτη την δύσκολη στιγμή.

Parikiaki extend their condolences to the family