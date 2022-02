Alexandriana Evangelia Inglis “Ellie”

16th February 2004 – 12th January 2022

It is with great sorrow that we announce that on Wednesday 12th of January, our beautiful, funny, intelligent, brave Ellie sadly passed away at the tender age of 17. She was a gentle soul, whose quiet presence, bright smile and kindness left a mark wherever she went. Born in London on the 16th February 2004, Ellie leaves behind her mother Maria, her father Bradley, brother James, her two grandmothers, aunts, uncles, cousins and many dear friends. Ellie, you brought love, light and meaning to our lives and your flame will continue to burn bright forever in our hearts and minds. We will never forget your courage and strength – a shining example to us all. Ellie’s funeral will take place on Thursday 24th February at 11:30am at St Mary’s Greek Orthodox Cathedral, 305 Camberwell New Rd, London SE5 0TF, followed by her burial at Camberwell Old Cemetery, Forest Hill Rd, London SE22 0RU at 1:30pm. A reception to remember Ellie will take place after the burial at St Mary’s Greek Orthodox Cathedral church hall. We kindly ask that those attending do not wear all black as we would like to celebrate Ellie’s life with light and colour. Donations will be gratefully accepted for our chosen charities on the day. Please contact Maria in advance if you will be driving to obtain a pass for free parking in the surrounding area of the church. Email: [email protected]

Αλεξανδριάνα Ευαγγελία Ίνγκλης “Ellie”

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου, η όμορφη, αστεία, ευφυής, γενναία Ellie μας έφυγε από την ζωή σε ηλικία 17 ετών. Ήταν μια ευγενική ψυχή, μια ήσυχη παρουσία, το λαμπερό χαμόγελο και η καλοσύνη της άφηναν σημάδι όπου κι αν πήγαινε. Γεννημένη στο Λονδίνο στις 16 Φεβρουαρίου 2004. Η Ellie αφήνει πίσω τη μητέρα της Μαρία, τον πατέρα της Bradley, τον αδερφό της James, τις δύο γιαγιάδες της, θείες, θείους, ξαδέρφια και πολλούς αγαπημένους φίλους. Ellie, έφερες αγάπη, φως και νόημα στη ζωή μας και η φλόγα σου θα συνεχίσει να καίει για πάντα στις καρδιές και στο μυαλό μας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το θάρρος και τη δύναμή σου – ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Η κηδεία της Ellie θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου στις 11:30 π.μ. στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Μαρίας, 305 Camberwell New Rd, London SE5 0TF, και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Camberwell Old Cemetery, Forest Hill Rd, Λονδίνο SE22 0RU, στις 1:30 μ.μ. Μια δεξίωση για τη μνήμη της Ellie θα πραγματοποιηθεί μετά την ταφή στην αίθουσα της εκκλησίας του ελληνορθόδοξου καθεδρικού ναού της Αγίας Μαρίας. Παρακαλούμε τους παρευρισκόμενους να μην φορούν μαύρα καθώς θα θέλαμε να γιορτάσουμε τη ζωή της Ellie με φως και χρώμα. Οι δωρεές θα γίνονται δεκτές με ευγνωμοσύνη για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που επιλέξαμε. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη Μαρία εκ των προτέρων εάν θα οδηγήσετε για να λάβετε κάρτα για δωρεάν χώρο στάθμευσης στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας. Email: [email protected]

Parikiaki extend their condolences to the family