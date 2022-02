Alexandra Koutsoudes

06.01.1997 – 19.01.2022

’I’m the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die; and whoever lives by believing in me will never die.’’

It is with unbearable grief another angel was called, Alexandra Koutsoudes beautiful daughter, sister, aunty and niece, who passed away on Wednesday 19th January, at the age of 25. She leaves behind her mother Helen, father Mario, sister Christina, nephew George, niece Eliana, brother-in-law Christopher, grandparents Melani and Christina, aunts, uncles and many cousins and friends. She will be truly missed, and her memory will be always eternal. The funeral service will be held on Thursday 17th February, at 12.30pm, at St. Panteleimon Greek Church, 660 Kenton Rd, Harrow HA3 9QN and the burial at Hendon Cemetery Holders Hill Rd, London NW7 1NB. The wake will take place at St. Panteleimon Greek Church. Those wishing to send flowers can send them to Demetriou & English 131-133 Myddleton Rd, London N22 8NG. A donation box will also be available at the service for our chosen charities.

Αλεξάνδρα Κουτσούδη

”Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα θα ζήσει, ακόμα κι αν πεθάνει. και όποιος ζει με πίστη σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ.»

Με αφόρητη θλίψη ένα άλλο αγγελούδι ονόματη Αλεξάνδρα Κουτσούδη μια όμορφη κόρη, αδερφή, θεία και ανιψιά, απεβίωσε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, σε ηλικία 25 ετών. Αφήνει πίσω της μητέρα Ελένη, πατέρα Μάριο, αδελφή Χριστίνα, αδελφότεχνα Γιώργο και Ελιάνα, κουνιάδο Χριστόφορο, γιαγιάδες Μέλανι και Χριστίνα, θείες, θείοι και πολλά ξαδέρφια και φίλοι. Θα μας λείψει πραγματικά πολύ, και η μνήμη της θα είναι πάντα αιώνια. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, στις 12.30 μ.μ., στην Ελληνική Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, 660 Kenton Rd, Harrow HA3 9QN και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon Cemetery Holders Hill Rd, London NW7 1NB. Η παρηγοριά θα γίνει στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Όσοι επιθυμούν να στείλουν λουλούδια μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία κηδειών του Demetriou & English 131-133 Myddleton Rd, London N22 8NG. Ένα κουτί δωρεών θα είναι επίσης διαθέσιμο στην εκκλησία για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που επιλέξαμε.

Parikiaki extends their condolences to the family