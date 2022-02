Modestos Procopiou Panayiotou

From Agios Sergios, Ammochostos



It is with great sadness and broken hearts that we announce the passing of our much loved and unforgettable husband, father and grandfather Modestos Procopiou Panayiotou, who passed away on the 15th January 2022, aged 72 years old. He leaves behind his loving wife Chrystalleni, proud children Maria, Andreas and Panayiota, adored grandchildren Andreas and Chrystalleni and his beloved son-in-law’s Spyros and Andrew as well as many family and friends. The funeral will take place on Monday 14th February 2022, at 12pm, at St Mary’s Greek Cathedral, 21 Trinity Road, Wood Green, N22 8LB. The burial will follow at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ. Flowers or donations to a cause close to Modestos’ heart will be left at your discretion.

Dad

A son’s first hero.

A daughter’s first love.



Μόδεστος Προκοπίου Παναγιώτου

απο Άγιος Σεργιος, Αμμόχωστος

16.12.1949 – 15.01.2022



Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου και αξέχαστου συζύγου, πατέρα και παππού, Μόδεστος Προκοπίου Παναγιώτου, ο οποίος

απεβίωσε στις 15 Ιανουάριου 2022 σε ηλικία 72 ετών. Ο εκλιπών αφήνει πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο Χρυσταλλένη, τα περήφανα παιδία του Μαρία, Άντρεας και Παναγιώτα, τα λατρευτά εγγόνια του Άντρεας και Χρυσταλλένη, τους προσφιλείς γαμπρούς του Σπύρο και Άντρο, λοιπούς συγγενείς και φίλους του. Η κηδεία του εκλιπόντος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Φεβρουάριου 2022, ώρα 12:00μ.μ., στόν Καθεδρικό Ναό της Παναγίας, 21 Trinity Road, Wood Green, N22 8LB. Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν λουλούδια ή εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς εις μνήμη του αποθανόντα.

Μπαμπάς

Ο πρώτος ήρωας κάθε γιου.

Η πρώτη αγάπη κάθε κόρης.

