Eleni Michael (Malekkidou)

(from Agros)

10.09.1928 – 23.01.2022

It is with great sadness that we announce the passing of our wonderful mum, yiayia and aunty who passed away peacefully surrounded by her family on the 23rd January 2022. She leaves behind 6 children Stella, George, Myroulla, Neophytos, Kostas, Andreas, sons-in-law Lakis and Andy, daughters-in-law Georgia, Despo, Anna, Elpida, 15 grandchildren, 16 great grandchildren. She was a wonderful, loving, caring person to all and loved life. She came to England in 1969 with all the family and ran a café with her late husband Mihali. She has left us with a broken heart but full of love and wonderful memories. The funeral will take place on Wednesday 16.02.2022, at St’ Marys Church, 21 Trinity Rd N22 8LB, at 10.30am and the burial will be held at 12pm, at New Southgate Cemetery Brunswick Park Rd, London N11 1EZ. The wake will be held at the Cypriot Community Centre, Earlham Grove, Wood Green, N22 5HJ. Flowers are welcome. There will be also a collection box at the funeral and donations will be shared between the British Heart Foundation and North London Hospice.

For more information, please contact Stella at 07932719022.

Ελένη Μιχαήλ (Μαλεκκίδου)

(από τον Αγρό)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μαμάς, γιαγιάς και θείας μας που απεβίωσε ειρηνικά περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της στις 23 Ιανουαρίου 2022. Αφήνει πίσω της 6 παιδιά Στέλλα, Γιώργο, Μυρούλλα, Νεοφύτος, Κώστας, Ανδρέας, γαμπρούς Λάκης και Άντη, νύφες Γεωργία, Δέσπω, Άννα και Ελπίδα, 15 εγγόνια, 16 δισέγγονα. Ήταν μια υπέροχη, αγαπητική και στοργική γυναίκα για όλους μας και αγαπούσε τη ζωή. Ήρθε στην Αγγλία το 1969 με όλη την οικογένεια της και διατηρούσε ένα καφέ με τον σύζυγό της Μιχάλη. Μας έχει αφήσει με μια ραγισμένη καρδιά αλλά γεμάτη αγάπη και υπέροχες αναμνήσεις. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 16.02.2022 στην εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Rd N22 8LB, στις 10.30πμ και η ταφή θα γίνει στις 12μμ στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery Brunswick Park Rd, London N11 1EZ. Η αφύπνιση θα πραγματοποιηθεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green, N22 5HJ. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. Θα υπάρχει επίσης ένα κουτί συλλογής στην κηδεία, όπου

οι δωρεές θα μοιραστούν μεταξύ του British Heart Foundation και του North London Hospice. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Στέλλα στο 07932719022.

Parikiaki extend their condolences to the family