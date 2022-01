Theodore Constandis

(from Kyrenia, Cyprus)

30. 11. 1952 – 23. 12. 2021

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father and brother Theodore Constandis who passed away suddenly on the 23 December 2021, aged 69.

He leaves behind his wife Angela, his son Panagiotis (Peter) and his partner Linn, his daughter Joanna and her partner Keith, his sister Elen, relatives and friends. The funeral church service will be held on Tuesday 18 January 2022 at the Greek Orthodox Church of St. Demetrius, Town Road / Logan Road, London N9 0LP, at 12.00 noon. The burial service will take place at Chingford Mount, 121 Old Church Road, Chingford, London E4 6ST, at 1:30pm. Instead of flowers, there will be a donation box in the church for the kidney patients. The family will not accept condolences. Wake will be given at the cemetery. Telephones: 020 8109 9647, 07928 427275

Θεόδωρος Κωνστάντης

(από Κερύνεια, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και αδελφού Θεόδωρου Κωνσταντή, την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021, σε ηλικία 69 ετών. Αφήνει πίσω του, την σύζυγο του Αγγέλα, τον γιο του Παναγιώτη (Peter) και την σύντροφό του Linn, την κόρη του Ιωάννα και τον σύντροφο της Keith, την αδελφή του Έλεν συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Town Road / Logan Road, London N9 0LP, η ώρα 12.00 το μεσημέρι και η ταφή στο κοιμητήριο του Chingford Mount, 121 Old Church Road, Chingford, London E4 6ST, η ώρα 1:30μμ. Η οικογένεια επιθυμεί αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές στο κουτί που θα υπάρχει στην εκκλησία για τους νεφροπαθείς. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Τηλέφωνα οικείων: 020 8109 9647, 07928 427275

Parikiaki extend their condolences to the family