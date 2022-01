Spiros Savvas Michael

(from Dremedousha, Larnaca, Cyprus)

15th May 1947 – 30th December 2021

It is with great sadness that we announce the passing of Spiros Savvas Michael on Thursday 30.12.2021. He leaves behind, wife Androulla Michael, Son Savvas Michael and Daughter Maria Newton as well as 7 grandchildren. The funeral will take place on Friday 21st January 2022, at 12 noon, at St. Demetrios Greek Orthodox Church 2 Logan Rd, London N9 0LP,

at 2pm and the burial at Edmonton Cemetery Church St, London N9 9HP, at 3.30pm.

Celebration of Spiros’s life Forty Hall Banqueting Suite Forty Hall Lodge, Forty Hill, Enfield EN2 9HA.

Σπύρος Σάββας Μιχαήλ

(από Δρεμεδούσα, Λάρνακα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Σπύρου Σάββα Μιχαήλ την Πέμπτη 30.12.2021. Αφήνει πίσω τη σύζυγο Ανδρούλλα Μιχαήλ, τον γιο του Σάββα Μιχαήλ και την κόρη του Μαρία Νεύτωνα, καθώς και 7 εγγόνια. Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, στις 12 το μεσημέρι, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου 2 Logan Rd, London N9 0LP, στις 14.00 και η ταφή στο κοιμητήριο του

Edmonton Cemetery Church St, London N9 9HP, στις 3.30 μ.μ. Εκδήλωση στη μνήμη του Σπύρου θα γίνειστο Forty Hall Σουίτα δεξιώσεων Forty Hall Lodge, Forty Hill, Enfield EN2 9HA.

Parikiaki extends their condolences to the family