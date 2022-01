Nicos Georgiou

(from Omodos, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved husband, father and grandfather Nicos Georgiou who died on the 20 December 2021 at the age of 79. He leaves behind his wife Maro, children Georgina, Antonia and Andreas, daughter in law Joanna,

grandchildren Olivia, Sophia and Raphael, siblings and many relatives and friends. The funeral will take place on the 13th January 2022 at St Demetrius Church, 2 Logan Road, Edmonton N9 0LP, 12.30pm and the burial at Edmonton cemetery, Church Street.The wake will take place at the cemetery. Instead of flowers the family kindly ask for donations for St Rafael’s Church.

There will be a donation box available at the church. May his memory be eternal.

Νίκος Γεωργίου

(από Όμοδος, Κύπρος)

24.06.1942-20.12.2021



Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μάρω, τα παιδιά Τζωρτζίνα, Αντωνία και Ανδρέα, τη νύφη Ιωάννα, τα εγγόνια Ολίβια, Σοφία και Ραφαήλ, αδέλφια και πολλούς συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα γίνει στις 13 Ιανουαρίου 2022 στην εκκλησία Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, Edmonton N9 0LP, 12.30 μ.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια παρακαλεί να κάνετε εισφορές για την εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ. Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών στην εκκλησία. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Αιωνία του η μνήμη. Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Νίκου Γεωργίου που απεβίωσε στις 20 Δεκεμβρίου 2021 σε ηλικία 79 ετών.Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μάρω, τα παιδιά Τζωρτζίνα, Αντωνία και Ανδρέα, τη νύφη Ιωάννα, τα εγγόνια Ολίβια, Σοφία και Ραφαήλ, αδέλφια και πολλούς συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα γίνει στις 13 Ιανουαρίου 2022 στην εκκλησία Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, Edmonton N9 0LP, 12.30 μ.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια παρακαλεί να κάνετε εισφορές για την εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ. Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών στην εκκλησία. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Αιωνία του η μνήμη.

Parikiaki extend their condolences to the family