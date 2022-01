Fotina (Lenou) Kourdoulou

(from Rizokarpasso, Cyprus)

14.09.1923 – 28.12.2021

It is with great sadness that we announce the death of Fotina Nicola Kourdoulou on Tuesday 28th December 2021, aged 98. She leaves behind her four children, Maria, Loulla, Demetris and Linda, seven grandchildren and four great grandchildren. She was loved by all who knew her and will be truly missed. The funeral service will be held on Thursday 27th January 2022 at 11am at St Mary’s Greek Orthodox Church, Trinity Road, Wood Green N22 8LB. She will be laid to rest beside her late husband Nicholas Demetris Kourdoulos in Newport Pagnell cemetery, attended by her immediate family. Instead of flowers, the family kindly ask for donations to the Alzheimer’s Society or the North London Hospice. There will be a donation box available at the church.

Φωτίνα (Λένου) Κουρδουλού

(από Ριζοκάρπασο Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Φωτίνας Νικόλα Κουρδούλου την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021, σε ηλικία 98 ετών. Αφήνει πίσω τα τέσσερα παιδιά της, τη Μαρία, τη Λούλλα, τον Δημήτρη και τη Λίντα, επτά εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα. Αγαπήθηκε από όλους όσοι τη γνώριζαν και θα μας λείψει πραγματικά πολύ. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 στις 11 π.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Μαρίας, Trinity Road, Wood Green N22 8LB. Θα κηδευτεί δίπλα στον αείμνηστο σύζυγό της Νικόλαο Δημήτρη Κούρδουλο στο κοιμητήριο του Newport Pagnell, όπου θα παρευρεθεί η οικογένειά της. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά ευγενικά δωρεές στο Alzheimer’s Society ή στο Νοσοκομείο του Βόρειου Λονδίνου. Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί δωρεών στην εκκλησία.

