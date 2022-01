† DEATH ANNOUCEMENT

CRYSTALLA CHRISTODOULIDES

06.02.1947 – 22.12.2021

OBITUARY AND FUNERAL ANNOUNEMENT

TO FOLLOW

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

06.02.1947 – 22.12.2021

ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

Parikiaki extend their condolences to the family