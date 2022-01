Christalla (Ttikkirou) Paraskeva

(from Rizokarpaso, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of Christalla (Ttikkirou) Paraskeva, from Rizokarpaso, Cyprus on Friday 17th December 2021 aged 71. She leaves behind her husband Moisis Paraskeva of Kalopsida, daughter Penelope, son Paraskeva and grandchildren Georgia, Christiana, Moisis, Moses and Campbell.

The Funeral will take place on Thursday 13th January 2022 at 12pm at Greek Orthodox Community of Saint Anthony the Great and Saint John the Baptist, 1 Sussex Way, London N7 6RT. The burial will then take place at 2pm at Islington and Camden Cemetery, 278 High Rd, London N2 9AG.

Χριστάλλας (Ττικκύρου) Παρασκευά

(από Ριζοκάρπασο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Χριστάλλας (Ττικκύρου) Παρασκευά, από το Ριζοκάρπασο της Κύπρου την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 σε ηλικία 71 ετών.

Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Μωΐση Παρασκευά από την Καλοψίδα, την κόρη της Πηνελόπη, τον γιο Παρασκευά και τα εγγόνια της Γεωργία, Χριστιάνα, Μωΐση, Μωυσή και Κάμπελ.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

στις 12μμ στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου και του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 1 Sussex Way, London N7 6RT. Η ταφή θα γίνει στις 2.00μμ στο κοιμητήριο του Islington and Camden Cemetery, 278 High Rd, London N2 9AG.

Parikiaki extends their condolences to the family

