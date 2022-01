Christakis Anastasi Karachristou

TRIKOMITIS

24.02.1941 – 20.12.2021

It is with a heavy heart and deep sorrow that we announce the passing of our brilliant, fun loving, larger than life husband, father and grandfather Christakis Karachristou, fondly known by most as Trikomiti who died on the 20th December 2021 at the age of 80. He leaves behind his beloved wife Androulla, children Marios and Anastasia, daughter in law Zoe, son in law Chris, granddaughter Kerry, siblings and many cherished relatives and friends. No one loved life and unapologetically celebrated it more than Trikomiti. He was someone that everyone felt connected to. Whether he was their driving instructor, filmed their treasured family events or was a dear relative or esteemed friend, everyone has a fond memory and smiles with their heart when they think of him. His cheeky disposition and fantastical stories captivated everyone and even though he is gone now from this world, everyone will all feel his presence forever within them.

His love, generosity and service to the Greek Community will be remembered and respected always. Mr Trikomitis truly left his legendary mark, and his artistic legacy lives on through his family, who were the pride and joy of his life. May his memory be eternal. The funeral will take place on Friday the 21st January 2022 at The Twelve Apostles Church, Brookmans Park, AL9 6LG at 10am and the burial at Trent Park cemetery, Cockfosters Rd, EN4 0DZ. Thereafter the family warmly invite you to join them to celebrate Christakis’ life at Southgate Hockey Club, Oakwood, EN4 0PS.

There will be a donation box available on the day for The North London Hospice and Diabetes UK. Alternatively, you can donate using the links below to support our chosen charities in memory of Christakis Trikomitis https://trikomitis.muchloved.com, https://christakistrikomitis.muchloved.com

Είναι με βαριά καρδιά και βαθύτατη θλίψη που ανακοινώνουμε τον θάνατο του λαμπρού στο πνεύμα, εύθυμου στο χαρακτήρα, που απολάμβανε τη ζωή και με το παραπάνω, σύζυγο, πατέρα και παππού, Χριστάκη Καραχρίστου, στοργικά γνωστόν από τους περισσότερους ως Τρικωμίτης. Πέθανε στις 20 Δεκεμβρίου 2021 σε ηλικία 80 χρόνων. Αφήνει την προσφιλή του σύζυγο Αντρούλλα, τα παιδιά του Μάριο και Αναστασία, τη νύμφη του Ζωή, τον γαμπρό του Κρίς, την εγγονή του Kerry, αδέλφια και αρκετούς αγαπητούς συγγενείς και φίλους. Κανένας δεν αγαπούσε τη ζωή και κανένας δεν την απολάμβανε τόσο πολύ όπως ο Τρικωμίτης. Επρόκειτο για κάποιον με τον οποίο όλοι ένοιωθαν ότι είχαν κάποια σχέση μαζί του. Είτε σαν δάσκαλο οδήγησης είτε σαν βιντεογραφιστή που αποθανάτισε μοναδικά οικογενειακά γεγονότα είτε σαν αξιογάπητο συγγενή ή θερμό φίλο. Κάθε ένας έχει και τη δική του ξεχωριστή, ευχάριστη ανάμνηση από τον Τρικωμίτη. Η πάντα ευχάριστη ψυχική του διάθεση μαζί με τις ευφάνταστες ιστορίες του, καταγοήτευαν τους πάντες και προκαλούσαν άφθονο το γέλιο.

Εκείνος δεν είναι μαζί μας πιά αλλά οι αναφορές στο όνομα του φέρνουν έντονα ευχάριστα αισθήματα.

Ο Τρικωμίτης πραγματικά άφησε τη δική του πολιτιστική σφραγίδα σαν κληρονομιά μέσα στην οικογένεια του που ήταν η χαρά και η περηφάνεια της ζωής του.

Η κηδεία του αξέχαστου Χριστάκη θα γίνει την Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 στην εκκλησία των 12 Αποστόλων, Brookmans Park, AL9 6LG, στις 10 π.μ. Η ταφή στο κοιμητήριο Trent Park, Cockfosters Rd, EN4 0DZ. Η οικογένεια απευθύνει σε σας θερμή πρόσκληση όπως, σε συνέχεια, εορτάσετε μαζί της τη ζωή του Χριστάκη στο χώρο με διεύθυνση: Southgate Hockey Club, Oakwood, EN4 0PS. Θα υπάρχει Κιβώτιο Εισφορών για : The North London Hospice και Diabetes U.K. Οι δωρεές μπορούν επίσης να γίνουν χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους για την υποστήριξη των επιλεγμένων φιλανθρωπικών οργανώσεων στη μνήμη του Χριστάκη Τρικωμίτη

https://trikomitis.muchloved.com https://christakistrikomitis.muchloved.com

Parikiaki extend their condolences to the family