Androulla (Andrie) Christodoulou

20.07.1972 – 04.12.2021

Mrs Androulla Christodoulou’s Obituary

Androulla Christodoulou (born 20th July 1972 at North Middlesex Hospital, Edmonton) will be sadly missed by her husband Andy, who were married for 18 years, her children, Alexander aged 10, and Anna aged 12. She will be missed by her sister Radoulla, her father Michael, her brother Yiannis, her sister-in-law, Maria, and her extended family. At work in Morrisons she was treated like a member of the family and was friends with many of the mums in Alexander’s school. She was a compassionate woman and showed empathy, humanity, and friendship to all people she knew. She always lived her life in happiness and her family meant the world to her. Androulla will now be in a better place with her mother, Anna, in heaven who she loved dearly. She was also a committed Christian.

Date of funeral is on 19th January, Wednesday 2022 at 12.30pm at St. Demetrios Church in Logan Rd, Edmonton. Cemetery is at Church Street, Edmonton Cemetery at 2.00pm.

Η Ανδρούλλα Χριστοδούλου (γεννημένη στις 20 Ιουλίου 1972 στο Νοσοκομείο North Middlesex, Edmonton) θα λείψει πολύ από τον σύζυγό της Άντι, οι οποίοι ήταν παντρεμένοι για 18 χρόνια, τα παιδιά της, τον Αλέξανδρο 10 ετών και την Άννα 12 ετών. Θα λείψει από την αδελφή της Ραντούλλα, τον πατέρα της Μιχαήλ, τον αδερφό της Γιάννη, την κουνιάδα της, Μαρία και την ευρύτερη οικογένειά της. Στη δουλειά στο Morrisons της φέρονταν σαν μέλος της οικογένειας και ήταν φίλη με πολλές από τις μαμάδες στο σχολείο του Alexander. Ήταν μια συμπονετική γυναίκα και έδειχνε ενσυναίσθηση, ανθρωπιά και φιλία σε όλους τους ανθρώπους που γνώριζε. Πάντα ζούσε τη ζωή της ευτυχισμένη και η οικογένειά της σήμαινε τον κόσμο για εκείνη. Η Ανδρούλλα θα είναι πλέον σε καλύτερο μέρος με τη μητέρα της, Άννα, στον παράδεισο που αγαπούσε πολύ. Ήταν επίσης αφοσιωμένη χριστιανή.

Η ημερομηνία της κηδείας είναι στις 19 Ιανουαρίου, Τετάρτη 2022 στις 12.30 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Logan Rd, Edmonton. Το κοιμητήριο βρίσκεται στην οδό Church Street, Edmonton Cemetery, στις 14:00.