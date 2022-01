Andreas Evangelou

(from Ayia Triada, Yialousa)

29.10.1940 – 08.12.2021

We are sad to announce the death of Andreas Evangelou, who passed away on 8.12.2021 at the age of 81. Andreas Evangelou leaves behind his loving and devoted wife Patricia, two children Marguerite and John and Marguerite’s husband Stefano, a sister, and a brother and many family and friends. Andreas’ funeral will take on Friday 21 January 2021 at 12pm at St John the Baptist, Wightman Road, London N8 and then onto the cemetery of Islington & St Pancras, North Finchley. Due to Covid restrictions, the wake will take place at the cemetery. For more information call07943105501.

Ανδρέα Ευαγγέλου

(από Αγία Τριάδα Γιαλούσας)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ανδρέα Ευαγγέλου, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του στις 8.12.2021, σε ηλικία 81 ετών. Ο Ανδρέας Ευαγγέλου αφήνει πίσω την αγαπημένη και αφοσιωμένη σύζυγό του Πατρίσια, δύο παιδιά τη Μαργαρίτα και τον Γιάννη και τον σύζυγο της Μαργαρίτας Στέφανο, μια αδερφή και έναν αδελφό και πολλούς συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2021 στις 12 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 και στη συνέχεια στο κοιμητήριο του Islington & St Pancras, North Finchley. Λόγω περιορισμών Covid, η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 07943105501.

Parikiaki extend their condolences to the family