† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ

On Christmas Day, 25 December 2021, George Karageorgis from the occupied village of

Lefkoniko passed away at the age of 92. He leaves behind his wife Maro, his daughters Nevi and Rea and his sister Niki. His son Kyriakos sadly passed away in 2017. Lefkoniko, the community and his family mourn the popular and charismatic businessman George Karageorgis, son of Kyriakos and Myrofora from Lefkoniko. George was well known in the community, in Cyprus and Greece. In the early 1960’s along with his brothers Michael and Odysseas he acquired the famous Elysee restaurant in central London. The continued

success of Elysee in the 1960’s and the decades that followed attracted guests such as his Royal Highness Prince Philip and England football team that won the World Cup

in 1966 to celebrate their victory, amongst many other guests such as the Beatles and Muhammad Ali. George entertained his customers by dancing with glasses on his head.

After 48 unforgettable years the brothers handed over the baton to the next generation.

He was also one of the founding members of DISY. For his valuable contribution to the church, the homeland, culture and youth, the Ecumenical Patriarch of Constantinople, Bartholomew I, honoured George with the title of Archon within the Orthodox Church.

Ανήμερα των Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου 2021 ο Γιώργος Καραγιώργης, από το κατεχόμενο Λευκόνοικο απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Μάρω, τις κόρες του Νέβη και Ρέα και την αδελφή του Νίκη. Ο γιός του Κυριάκος δυστυχώς έφυγε από την ζωή το 2017. Το Λευκόνοικο, η παροικία και η οικογένειά του πενθούν τον αξιαγάπητο και ενάρετο άρχοντα και μεγαλοεπιχειρηματία Γιώργο Καραγιώργη του Κυριάκου και της Μυροφόρας από το Λευκόνοικο. Ο Γιώργος ήταν πασίγνωστος στην παροικία μας, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Στην αρχή της δεκαετίας του 1960 με τα αδέλφια του Μιχαλάκη και Οδυσσέα απέκτησαν το φημισμένο εστιατόριο Elysee στο κεντρικό Λονδίνο. Η συνεχιζόμενη επιτυχία του Elysee στην δεκαετία του 1960 και στις ακόλουθες δεκαετίες προσέλκυσε επισκέπτες όπως η αυτού Βασιλική Υψηλότητα Πρίγκηπας Φίλιππος και η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου Αγγλίας που κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο το 1966

για να γιορτάσουν την νίκη τους, μεταξύ πολλών άλλων καλεσμένων όπως οι Beatles

και ο Muhammad Ali. Ο Γιώργος διασκέδαζε τους πελάτες του χορεύοντας

με ποτήρια στο κεφάλι. Μετά από 48 αξέχαστα χρόνια, τα τρία αδέλφια παρέδωσαν την σκυτάλη στην νέα γενιά. Υπήρξε επίσης ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ΔΗΣΥ. Για την μεγάλη του προσφορά στην εκκλησία, την πατρίδα, την παράδοση

και την παιδεία ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κκ Βαρθολομαίος I,

αναγνωρίζοντας την προσφορά του τον τίμησε με τον τίτλο του Άρχοντα Ορφανοτρόφου της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022, στις 10πμ

στον καθεδρικό Ναό των Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA

και στην συνέχεια η σορός του θα μεταφερθεί στο κοιμητήριο του New Southgate.

The funeral will take place on Saturday 15th of January 2022, at 10am, at the Greek Orthodox Cathedral of All Saints, Camden Street, London NW1 0JA.

Αντί για λουλούδια η οικογένεια παρακαλεί να κάνετε εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς. MIND, THE HARINGTON SCHEME, ALKIONIDES UK (DONATIONS ON JustGiving.com)

Θα υπάρχουν διαθέσιμα κουτιά εισφορών στην εκκλησία.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ.

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Μάρω, οι κόρες του Νέβη και Ρέα, η αδελφή του Νίκη, ο γαμπρός του Dave, η νύφη του Tracy και τα εγγόνια του Αλέξανδρος,

Victoria και Γιώργος.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ