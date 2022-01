Blessing of the seas in Margate was presided by Bishop Iacovos , attended by MPs Sir Roger Gale and Matthew Offord.

The blessing of the seas in Brighton was presided by Archimandrite Nikodimos.

Μεγαλοπρεπώς ετελέσθη η Ακολουθία του Αγιασμού των Υδάτων στο Margate και στο Brighton της Νότιας Αγγλίας.

Στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Margate προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος, συλλειτουργών μετά του ιερατικώς Προϊσταμένου Αρχιμ. κ. Βησσαρίωνος Κοκλιώτη και του Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Μαμούρη.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Brighton λειτούργησε ο Αρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου κ. Νικήτα, συλλειτουργών μετά του ιερατικώς Προϊσταμένου του Ναού, Αρχιμανδρίτου κ. Γερμανού Κουρκούνη.

Τόσο ο Θεοφιλέστατος όσο και ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος, μετέβησαν αντίστοιχα στα λιμάνια των παραθαλάσσιων πόλεων της Νότιας Αγγλίας για την Τελετή του Αγιασμού των Υδάτων.