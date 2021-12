Theodosis Flourou

(from Rizokarpaso, Cyprus)

07.06.1937- 19.11.2021

It is with great sadness that we announce the passing of Mr Theodosis (Marios) Flourou.

He leaves behind his wife Androulla and three sons Andrea’s, Dimitri, Panayiotis.

Daughter-in-law Antigoni. Two grandchildren Michaela and Christian. He lost his fight to bone marrow cancer. He is greatly missed and will forever be in our memories.

The funeral will be held on 29 December 2021, at 12.00 at St Dimitris Church Logan Road Edmonton N9 0LP, and the burial at Chingford Cemetery, at 1.30, 121 Old Church Road Chingford E4 6ST.

Θεοδόση (Μικέλη) Φλούρου

(από το Ριζοκάρπασο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Θεοδόση Φλούρου (Μάριος) στις 19 Νοεμβρίου στο σπίτι του σε ηλικία 84 ετών.

Αφήνει πίσω την γυναίκα του Ανδρούλα, τα παιδιά του Ανδρέα, Δημήτρη και Παναγιώτη, την νύφη του Αντιγόνη, τα αγαπημένα του εγγόνια Michaela και Christian, συγγενείς και φίλους. Ήρθε στην Αγγλία το 1955. Εργάστηκε πολύ σκληρά. Ήταν ένας κύριος και αγαπούσε πολύ την οικογένεια του. Θα μας λείψει πολύ όλους, ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, EdmontonLogan Road N9 0LP στις 12 το μεσημέρι. Η ταφή θα γίνει στο Chingford στις 1.30, 121 Old Church RoadChingford E4 6ST στις 1.30μμ. Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία για το Cancer Research. Θα δοθεί παρηγοριά στο κοιμητήριο.

Parikiaki extend their condolences to the family