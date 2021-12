Soteris Prokopi

(from Vathylakas, Famagusta)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father and grandfather Soteris on 16th November 2021, at the age of 76. He leaves behind his wife Loukia, sons Andrew & Demetrios, and 5 grandchildren Lucas, Michael, Zoe, Georgia, and Sofia. Soteris was born on 22 June 1945 in Vathylakas and moved to London in 1963, where he started his adventures as a nurse before moving down other paths. He spent the last forthy-five years in Woodford Green but frequently visited his beloved Cyprus. He enjoyed visiting many countries through the years, and especially our childhood road trips through Europe ending up in Southern Italy. He was one of the kindest souls and always wore a smile. His fighting spirit will always be remembered by his family and friends forever. The funeral will take place on Monday 13th December, 12pm at St. Demetrius, Edmonton, N9 0LP, followed by the burial at Forest Park Cemetery (2pm), Forest Road, Hainault, Essex, IG6 3HP.

Σωτήρης Προκόπη

(από Βαθύλακας Αμμοχώστου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Σωτήρη στις 16 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 76 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Λουκία, τους γιους του Andrew & Demetrios και 5 εγγόνια: τους Λουκά, Μιχαήλ, Ζωή, Γεωργία και Σοφία. Ο Σωτήρης γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου 1945 στον Βαθύλακα και μετακόμισε στο Λονδίνο το 1963, όπου ξεκίνησε τις περιπέτειές του ως νοσοκόμος πριν προχωρήσει σε άλλα μονοπάτια. Πέρασε τα τελευταία σαράντα χρόνια στο Woodford Green αλλά επισκεπτόταν συχνά την αγαπημένη του Κύπρο. Του άρεσε να επισκέπτεται πολλές χώρες όλα αυτά τα χρόνια και απόλαυσε ιδιαίτερα τα παιδικά μας οδικά ταξίδια στην Ευρώπη που κατέληγαν στη Νότια Ιταλία. Ήταν μια από τις πιο ευγενικές ψυχές και πάντα είχε ένα χαμόγελο. Η μαχητικότητα του θα μείνει για πάντα στη μνήμη της οικογένειας και των φίλων του. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, στις 12 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Edmonton, N9 0LP, και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Forest Park Cemetery (2 μ.μ.), Forest Road, Hainault, Essex, IG6 3HP.

Parikiaki extend their condolences to the family