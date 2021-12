Pantelis (Chris) Christoforou

(from Vathylakas, Cyprus)

22.04.1945 – 17.11. 2021

We are very sad to announce the passing of Pantelis (Chris) Christoforou on November 17th, 2021 following a battle with cancer. He leaves behind his wife, Roberta, sons Christopher and Andrew, daughter-in-law Sarah, grandchildren Kris, Daniella, Gina, Megan and Jacob and great granddaughter Callie. Pantelis, who was the third of four siblings, was born in Vathylakas, Cyprus, in April 1945. This loving family man is already sorely missed and will always live on in our hearts and in our prayers. His funeral will take place on December 7th at 10:30 am at St Mary’s Church, Wood Green, followed by a burial at the St Sofia section of New Southgate cemetery at 12:00 pm. Due to Covid-19 there will not be a wake. Instead, a small ceremony will be held at the cemetery to celebrate his life. Instead of flowers there will be a collection for Cancer Research and Macmillan Cancer Support. You can choose to donate via Just Giving fund raising pages. Cancer Research UK https://www.justgiving.com/remember/919592/Pantelis-Christoforou Macmillan Cancer Support https://www.justgiving.com/remember/919591/Pantelis- Christoforou

Παντελής (Χρης) Χριστοφόρου

(από τον Βαθύλακα Κύπρου)

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Παντελή (Χρης) Χριστοφόρου στις 17 Νοεμβρίου 2021 μετά από μάχη με τον καρκίνο. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Ρομπέρτα, τους γιους του Κρίστοφερ και Άντριου, τη νύφη του Σάρα, τα εγγόνια Κρις, Ντανιέλα, Τζίνα, Μέγκαν και Τζέικομπ και τη δισέγγονη Κάλι. Ο Παντελής, ήταν το τρίτο από τέσσερα αδέρφια. Γεννήθηκε στον Βαθύλακα της Κύπρου, τον Απρίλιο του 1945. Αγαπημένος οικογενειάρχης που μας λείπει ήδη πολύ και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας και στις προσευχές μας. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 7 Δεκεμβρίου στις 10:30 π.μ. στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green και θα ακολουθήσει η ταφή στο τμήμα St Sofia του κοιμητηρίου του New Southgate στις 12:00 μ.μ. Λόγω του Covid-19 δεν θα υπάρξει παρηγοριά. Αντίθετα, θα γίνει μια μικρή τελετή στο κοιμητήριο για να τιμηθεί η ζωή του. Αντί για λουλούδια θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών με τα έσοδα να προορίζονται για το Cancer Research and Macmillan Cancer Support. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε δωρεά μέσω των σελίδων Just Giving fund. Cancer Research UK

https://www.justgiving.com/remember/919592/Pantelis-Christoforou Macmillan Cancer Support https://www.justgiving.com/remember/919591/Pantelis- Christoforou

Parikiaki extend their condolences to the family