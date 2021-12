Loukas Antoniades

(from Yerasa – Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Loukas Antoniades on Wednesday 10th November 2021 following a long illness, he was at home surrounded by his family, at the age of 96. Loukas was born in Yerasa in 1925 but grew up in Israel, he came to England in 1952 where he married Androulla (deceased) in 1953. He leaves behind three Children, Paul, Eleni and Christopher, daughter-in-law Sarah, two Grandsons, Lee (wife Kate) Terry (wife Lorraine) 5 great grandchildren and other relatives and friends. The funeral will take place on Thursday 16th December 2021, at 12 noon, at the Greek Orthodox cathedral of St Mary’s, 305 Camberwell New Road, SE5 0TF. The burial will be at Camberwell old cemetery. There will be a donation box for charities. The Wake will be at the church hall. For information call Eleni on 0207 274 0981.

Λουκάς Αντωνιάδης

(από Γεράσα, Κύπρος)

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Λουκά Αντωνιάδη την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 μετά από μια μακροχρόνια ασθένεια, απεβίωσε στο σπίτι

περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, σε ηλικία 96 ετών. Ο Λουκάς γεννήθηκε στη Γεράσα το 1925 αλλά μεγάλωσε στο Ισραήλ, ήρθε στην Αγγλία το 1952 όπου παντρεύτηκε την Ανδρούλλα η οποία απεβίωσε το 1953. Αφήνει πίσω του τρία παιδιά, τον Παύλο, την Ελένη και τον Χριστόφορο, τη νύφη του Σάρα, δύο εγγονούς, τον Lee (σύζυγος Kate), τον Terry (σύζυγος Lorraine), 5 δισέγγονα και συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου, 305 Camberwell New Road, SE5 0TF. Η ταφή θα γίνει στο παλιό κοιμητήριο του Camberwell.

Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα της εκκλησίας. Για πληροφορίες καλέστε την Ελένη στο 0207 274 0981.

Parikiaki extend their condolences to the family